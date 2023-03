Google lovi korak za konkurencijom: Umjetna inteligencija dolazi u Gmail, Google Docs...

Google će uskoro unutar Workspace proizvoda ponuditi načine za stvaranje teksta i slika u sklopu mahnitog natjecanja s konkurentima u utrci umjetnim inteligencijama

Gmail će dobiti mogućnost izrade prijedloga, sažimanje i poredavanje sadržaja kaslića.

će dobiti mogućnost izrade prijedloga, sažimanje i poredavanje sadržaja kaslića. Docs će dobiti mogućnost kolaborativnog smišljanja, lekture, pisanja i prepravki dokumenata.

će dobiti mogućnost kolaborativnog smišljanja, lekture, pisanja i prepravki dokumenata. Slidesi će dobiti automatsko generiranje slika, zvuka i videa.

će dobiti automatsko generiranje slika, zvuka i videa. Sheets će dobiti automatsko ispunjanje kartica, generator formula i kontekstualnu kategorizaciju sadržaja

će dobiti automatsko ispunjanje kartica, generator formula i kontekstualnu kategorizaciju sadržaja Meet će dobiti nove pozadine, kao i mogućnost sumiranja određenih dijelova sastanka i generiranja bilješki

će dobiti nove pozadine, kao i mogućnost sumiranja određenih dijelova sastanka i generiranja bilješki Chat će dobiti radne liste

Valja naglasiti da Microsoft slične stvari pokušava uvesti u programe unutar Officea, uključujući Word, Teams i Outlook. Microsoft je nakon objave o uvođenju umjetne inteligencije u svoje proizvode prozvao Google i najavio njihov 'skorašnji pad s trona', no valja voditi računa da se bitka ne vodi samo u pretrazi, već i u području softvera za produktivnost. Kompanija je najavila događaj 'Budućnost rada uz umjetnu inteligenciju' koji će se održati 16. ožujka.

Srljanje prema isporuci umjetne inteligencije javnosti dolazi sa nizom potencijalnih opasnosti. Programi za generiranje teksta vrlo su nepouzdani te 'haluciniraju' pogrešne informacije koje samopouzdano predstavljaju kao činjenice. Također su poznati po čestom korištenju rasističkih i spolnih predrasuda koje se mogu pronaći u podacima kojima su trenirani.

Dok Google ovu tehnologiju integrira u postojeći softver, naoko nasumične greške bi mogle uzrokovati vrlo ozbiljne probleme. As Google integrates this technology into its enterprise software, these failings could cause major issues. Što ako Googleov AI sažme vaš sastanak i krivoj osobi pripiše citate ili ideje? Ili ako marketinški email generiran umjetnom inteligencijom izmisli nove klijente ili proizvode? U današnjoj objavi Google je ostavio standardnu poruku u kojoj pere ruke uz riječi 'Umjetna inteligencija ponekad griješi, ponekad vas oduševi s nečin neobičnim i ponekad joj treba vodstvo'. Dok je mnogima smiješno gledati kako se Microsoft Bing neočekivano krene raspadati, njegovi korisnici se neće smijati kad im 'nešto neobično' uzrokuje masivne novčane gubitke.