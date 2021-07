Google iz Play Storea uklonio devet popularnih aplikacija zbog krađe podataka za pristup Facebooku: Jeste li ih imali?

Google automatskim skeniranjem 'malware' drži podalje od Play Storea, no ovaj put nisu bili svjesni da su podaci upali u krive ruke

Google je developerima zabranio pristup Play Storeu, no to ne mora značiti mnogo ukoliko odluče kreirati nove račune, no pitanje je kako su uspjeli doći do tolikog broja preuzimanja prije nego što su otkriveni. Google automatskim skeniranjem malware drži podalje od Play Storea, no ovaj put nisu bili svjesni da su podaci upali u krive ruke.

U svakom slučaju, prije preuzimanja aplikacija poseban oprez potreban je kod onih nepoznatih i neprovjerenih autora, ma koliko popularne bile.