Google.com u sebi krije videoigru, otkrili smo kako je pokrenuti

Kako stvari stoje, Google je u svoj sustav za pretraživanje uključio još jednu tajnu aplikaciju - teksutalnu avanturu čija se radnja odvija na Google kampusu

Ovdje ćete vidjeti mali podsjetnik koji vas pita 'Would you like to play a game?' (želite li igrati igru) ako odgovorite sa 'Yes', zaigrat ćete malu tekstualnu avanturu u kojoj pretražujete Googleov kampus u potrazi za slovima koja čine ime kompanije.