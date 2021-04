God of War na smartfonima? Sony ima velike planove, a uključuju i zapošljavanja

Japanski tehnološki div već dugo vremena mjerka mobilne platforme, a sudeći prema nedavno otvorenoj poziciji, uskoro bismo mogli vidjeti povratak PlayStationa na smartfone

Sony, ako se prisjetimo, nije napravio puno sa svojim PlayStation franšizama (osim Uncharted: Fortune Huntera), no to bi se uskoro moglo promijeniti. Eurogamer izvještava da Sony zapošljava voditelja koji bi u sklopu PlayStation Studiosa doveo 'najpopularnije franšize' PlayStationa na mobilne uređaje. Premda radno mjesto ne spominje konkretna imena naslova ili datume kada bi oni trebali izaći, poznato je da strategija obuhvaća razdoblje od tri do pet godina.