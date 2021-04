[FOTO] Android velikog ekrana napravljen za najštedljivije: Isprobali smo Nokiju 5.4

Nova i nadograđena Nokia 5.4 donosi nekoliko tehnoloških noviteta u prepoznatljiv format džepu prihvaltjivog Android One smartfona, no tu je i pitanje je li to dovoljan razlog za kupnju

Finski proizvođač HMD već nekoliko godina isporučuje uređaje Nokia, kombiniravši duh modernog i estetski prihvatljivog smartfona s tehnološkom filozofijom koja se više puta pokazala učinkovitom – čim više važnih značajki po čim nižoj cijeni. Prošlogodišnji Nokia 5.3 bio je zanimljiv uređaj zbog performansi koje su opravdale cijenu od 1300 do 1500 kuna. Ovogodišnji nasljednik serije dolazi uz nekoliko dobrodošlih poboljšanja koja, premda ne definiraju korisničko iskustvo, pružaju osjećaj da se na uređaju nešto i dorađivalo.

Premda kao zagovornici jednostavnih solucija niske cijene Nokiju 5.3 otvoreno nazivamo telefonom za super štedljive, 200 do 300 kuna skuplji 5.4 donosi nekoliko noviteta na čelu sa pojačanom stražnjom kamerom i novim (makar ne bržim) procesorom. Dizajn, zaslon, memorija Što se izgleda uređaja tiče, riječ je o standardnom smartfonu od plastike i stakla koji osjetljivu unutrašnjost štiti oku dopadljivim plastičnim okvirom koji ove godine dolazi u ljubičastoj i zeleno-plavoj. Nokia 5.4 je nešto manji uređaj od Nokije 5.3, dolazi sa IPS zaslonom od 6.39 inča rezolucije 720 puta 1560 piksela zaokruženim prilično upadljivim okvirom koji je ovaj put toliko masivan da je na njega stao i Nokijin logotip. Ispod poklopca se nalazi već prepoznatljivi procesor Snapdragon 662 koji uređaj pokreće u tandemu sa 4 ili 6 GB RAM-a. Što se zapremnine tiče, uređaj dolazi u tri verzije u paleti od 64 do 128 GB uz dobrodošlu opciju proširenja putem microSD kartice. Glavni dio koji, barem prema HMD-u, predstavlja jedan od razloga za nadogradnju ili kupnju uređaja pojačani je stražnji modul za kamere čiji glavni širokokutni objektiv dolazi sa osjetljivošću od čak 64 megapiksela.

Kamere Pridružena su mu tri obligatorna objektiva: ultra širokokutni od 5 MP, makro objektiv od 2 MP i dubinski objektiv od 2 MP. Impresivni arsenal leća, doduše, ne pomaže pri fotografiji koja, u usporedbi sa ostalim uređajima u klasi polučuje očekivane rezultate. Snimanje po dnevnom svjetlu je zadovoljavajuće, dok svi ostali uvjeti, uključujući one pri slabijem ili difuznom svjetlu rezultiraju šumom na slici ili frustracijom korisnika. Makro mod je iznenađujuće iritantan zbog potrebe za pogađanjem savršene udaljenosti objektiva od subjekta (točno 4 cm), što se u praksi pokazalo toliko kompliciranim da smo na koncu odustali i jednostavno koristili glavni objektiv uz relativno slične rezultate. Ultra širokoutni objektiv je prihvatljive kakvoće uz osjetno zagasitije tonove, dok selfi kamera od 16 megapiksela demonstrira očekivanu plejadu estetskih filtra.