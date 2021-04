Tajnovita pojava znanstvenicima stvara glavobolje: Što ako je deveti planet zapravo crna rupa?

Hipotetski deveti planet našeg sunčevog sustava zbog svoje tajnovite prirode znanstvenicima stvara glavobolje

Neki astronomi su uvjereni da se daleko od Neptuna nalazi još jedan planet koji kruži oko Sunca - masivni svijet kojeg, koliko god se trudili, astronomi još nisu uspjeli pronaći. Tajnoviti deveti planet do danas je ostao samo teorijom astrofizičara, što je dovelo do nekoliko hipoteza od kojih je posljednja toliko neobična da bi možda mogla biti istinita.

Što ako deveti planet nije masivni planet, već vrlo mala crna rupa koju bismo mogli prepoznati po teoretskoj radijaciji koja se emitira iz njezina ruba - takozvanom Hawkingovom zračenju, objašnjava Live Science.

Astronomi već stoljećima koriste razlike među planetarnim orbitama kako bi predvidjeli postojanje novih planeta. Kad orbita nekog planeta nije ista kao u predviđanjima i pravilima sustava, potrebno je ispraviti formulu (ili zakon fizike) dodavanjem više planeta, što se do sad pokazalo točnim. Primjerice, nepotpuno razumijevanje Merkurove orbite dovelo je do Einsteinove teorije relativiteta, dok je na drugom dijelu sustava neobična Uranova orbita dovela do otkrića Neptuna.