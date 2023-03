Idealno je vrijeme za mozgalice: Zaigrajte ove izvrsne videoigre

Od turneje otokom koji izgleda kao masivan escape room do subverzivnih platformskih naslova, ovo su igre kojima ćete izvježbati moždane vijuge

Jednom je netko napisao da su sve igre u svojoj srži slagalice - od Tetrisa do Dooma. One potiču igrače da pronađu rješenje zadataka, bili oni slaganje kockica u linije ili probijanje kroz vojnu bazu ispunjenu demonima. Doduše, čak i ako igra sadrži slagalice, nećemo je nužno tako i nazvati. Upravo smo zato izabrali pet izvrsnih igara koje su slagalice u samoj srži te u kojima elementi drugih žanrova služe samo kao začin.

Baba Is You jedna je od onih igara koje je strašno teško opisati. Osnovna ideja je da svaka slagalica ima niz pravila poput 'baba si ti', 'zid je stop' ili 'zastava je pobjeda'. Uz etablirana pravila, vaš je zadatak riješiti slagalicu - što u ovom slučaju znači da želite doći do zastave sa zecom Babom. Trik je u tome što ništa nije uklesano u kamenu. Slobodno možete razmještati blokove i mijenjati pravila slagalice koju nastojite riješiti. Premda osnovna ideja zvuči jednostavno, stvari postanu prilično apstraktne. Ništa u Baba is You nema fiksnu vrijednost, što znači da je razumna solucija jednostavna, kao prolazak kroz zid, ili složena, kao postajanje zidom.