Gejmerske poslastice: Ugrabite Stubbz the Zombie i Paladins: Epic Pack potpuno besplatno

Ako tražite nekoliko prikladnih naslova za vikend, tu je komična simulacija zombija, kao i dodaci za jednu vrlo popularnu timsko-pucačku igru

Počevši sa 14. listopadom, Epic Games Store je ponudio dva besplatna naslova čija će promocija trajati do 21. listopada. Prva igra je Paladins: Epic Pack, kolekcija kozmetičkih dodataka za besplatnu pucačinu Paladins.

Druga iga je puno zanimljivija. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse jako je dobar znak da se Epic sprema za Noć vještica.

Generalna tema u Stubbsu je prilično jednostavna: igrač kao zombi mora tamaniti ljude i jesti im mozgove, nakon čega se oni pretvaraju u zombije i vraćaju Stubbsu malo zdravlja. Stubbs ne može koristiti oružja, no umjesto toga koristi, pa, improvizirano oružje te vozi niz različitih vozila.