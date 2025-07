Građani EU-a traže zaštitu digitalnih igara: Peticija premašila 1.000.000 potpisa

Europska komisija će vjerojatno morati odlučiti treba li Europskoj uniji novi zakon kojim bi se videoigraće tvrtke prisilile da sačuvaju ugašene online igre, nakon što je građanska inicijativa uspješno prikupila dovoljan broj potpisa.

Europska građanska inicijativa nazvana Stop Killing Games (Prestanite ubijati igre) prikupila je više od milijun potpisa u najmanje sedam država članica, što je prag potreban da Komisija razmotri prijedlog.

Inicijativa tvrdi da kada izdavači ukinu podršku za online igre, često isključe servere koji su potrebni da igra funkcionira, čime se zapravo 'uništavaju sve radne kopije igre'. 'Ova praksa zapravo oduzima kupcima ono što su platili i čini ponovno igranje nemogućim,' stoji u peticiji. 'To je radikalan napad na potrošačka prava i sam koncept vlasništva.'

Povod: gašenje igre The Crew

Organizatori Aleksej Vjalicin i Daniel Ondruska imali su rok do kraja srpnja da prikupe milijun potpisa kako bi službeno predali inicijativu Europskoj komisiji. Vjalicin je prethodno za Euronews Next izjavio da su pokrenuli kampanju nakon što je Ubisoft, francuski izdavač videoigara, ugasio podršku za The Crew, online-only trkaću igru iz 2014. godine s oko 12 milijuna igrača.

Peticija je do sada prikupila 1,25 milijuna potpisa, ali ti potpisi još moraju biti službeno potvrđeni prije nego što Komisija razmotri pitanje. 'Presretni smo što smo dosegli ovu prekretnicu i zahvalni smo na svakom potpisu,' rekao je Vjalicin. Dodao je da planiraju ući u 'overdrive', kako bi prikupili još više potpisa, jer će neki sigurno biti poništeni tijekom provjere.