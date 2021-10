[FOTO/VIDEO] Čarobno ljubavno pismo klasicima gejminga: Zaigrali smo Eastward

Dizajnerski debi šangajskog studija Pixpil fantastična je kombinacija pikselizacije, poznatih mehanika i znanstvenofantastične avanture koja ljubav prema starim igrama i japanskoj animaciji samopouzdano predstavlja novim generacijama

Šangajski studio Pixpil snašao se u svijetu u kojem svi kopiraju sve složivši amalgam nekoliko klasičnih žanrova, a on je, uz fantastičnu art direkciju, postao igrom koju je nekad tročlani, sad deseteročlani tim razvijao punih šest godina. Nazvati Eastward kopijom drugih igara bilo bi pogrešno - zato što je on puno više od toga.

Asocijacija na svu silinu pop referenci i videoigara, unatoč pikseliziranoj grafici, seže puno dalje od ere Super Nintenda. Pixpil se referira na Miyazakijevu animaciju, igre Legend of Zelda, Earthbound, Mother, The Last of Us i hrpu drugih na više razina.

Ovaj Zelda-like posuđuje elemente od vrlo širokog raspona naslova te ih sve slaže u pitak mišung koji, premda nikad ne oduševljava, konstantno motivira igrača da ga nastavi igrati. Nove moći, nova oružja, novi neprijatelji i nove plejade blesavih likova napravljeni su tako da potaknu znatiželju i, više ili manje, emotivno povežu gejmere s likovima koji neminovno srljaju u propast.

Eastward nosi specifičan senzibilitet i humor, a koji je, makar dobronamjeran, donekle i neumjestan ismijavajući manjine i u narančasto odjevene redovnike.

Unatoč nekolicini stvari koje su nam zasmetale, Eastward nudi i hrpu onih zabavnih, poput kuhanja i 2D dungeoneeringa, nadogradivih oružja i avanturističkih elemenata koji nemaju veze s borbom. Tempo je jako dobro naštiman, no dizajn nekih neprijatelja i bossova ponekad, unatoč lijepom izgledu, predstavlja stvari na kojima se moglo poraditi.

Igra sadrži i pravi retro RPG Earth Born, punokrvan naslov koji postoji skoro nezavisno o njoj te se na nju veže nizom figurica koje se skupljaju i daju specijalne bonuse igraču.