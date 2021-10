[FOTO] Kaos, cigare i sve po starom: Isprobali smo Far Cry 6

Najnoviji šaren nastavak popularnog serijala napravljen je za fanove kojima očigledno ne smeta zaigrati istu igru koju su završili već pet puta

Serijal Far Cry oduvijek je bio poznat po svojim ikoničkim negativcima. Jedan od njih, sociopat Vaas Montenegro, poznat je po izjavi koja je popularna još i danas: 'Jesam li ti ikad rekao što je definicija ludila? Raditi jednu te istu stvar opet i opet i očekivati da će se sranje promijeniti.' Nakon što smo proveli dvadesetak sati igrajući najnoviji Ubisoftov nastavak popularne pucačine u otvorenom svijetu zapitali smo se odzvanja li ova izjava cijelim serijalom Far Cry .

Pitoreskno tropsko otočje izmišljene države Yara masivna je igraonica za igrače željne kaosa i destrukcije - lunapark ispunjen svime od utrka jet-skijem, preko vožnji tenkovima, do borbi pijetlova. Riječ je o videoigri koja slučajno odbacuje svoje dramatične korijene - premisa protagonista koji se kao riba izvan vode pokušava snaći u kaotičnom i nasilnom svijetu ispunjenom vlagom, šumom, mrakom i opasnim naoružanim ljudima novi nastavak Far Crya baca ravno u smeće .

Dani Rojas, nedvojbeno, karakterno više sliči Ricu Rodriguezu, glavnom liku kaotičnog Just Causea. Riječ je o protagonistu koji nakon dramatičnog bijega od vladinih egzekutora na čelu s predsjednikom Antónom Castillom (kojeg glumi Giancarlo Esposito) i gubitka najmilijih postane osvetnik i član pokreta otpora koji više sliči na lika iz GTA-e Online nego na pravu osobu kojoj je - stalo.

Disonancija između premise - crvenom bojom okupanog uvoda i gameplaya koji se jako brzo pretvori u kaotičan zabavni park - vrlo je jak udarac u želudac svima koji su očekivali emotivni pritisak i tempo trećeg ili čak četvrtog Far Crya. Predivno tropsko okružje Yare napravljeno je za igrače koji su u Grand Theft Autu sakupljali zvjezdice, pojedince koji od igara traže prije svega apsurdnu razbibrigu okupanu komičnom količinom pucnjave.

Power trip i razbibriga

Dani je tako od samog početka do kraja igre samouvjereni revolucionar opremljen neviđenom količinom oružja, nuklearnim (ne šalimo se) raketnim bacačem na leđima, kućnim ljubimcem krokodilom i nepokolebljivom herojskom voljom. Autori su evoluciju protagonista Far Crya očigledno odlučili gurnuti u smjeru kaosa, učinivši priču puno manje relevantnom nego što se to da naslutiti i pruživši igračima puno veći osjećaj moći. Nasreću, uživancija u vidu oslobađanja baza, spašavanja lokalaca od zločestih vladinih vojnika, traženja skrivenog blaga i istraživanja prekrasnog otoka rijetko je kad suspregnuta pričom koja je, zahvaljujući ekstremno nesimpatičnim likovima, lošim preokretima i nevoljkošću da se pozabavi potencijalnim političkim temama, plitka koliko god može biti.

S jedne strane to bi se moglo nazvati nečim lošim. S druge strane dobra je vijest to da Far Cry 6 možete odigrati bez trunke investicije u priču - i dalje se ludo zabaviti modificiranjem oružja, tonom eksplozija, blesavim bugovima (kojih ima užasno puno) i misijama koje sežu i do glavnog grada Esperanze, prvog masivnog urbanog područja u cijelom serijalu. Nažalost, ideja grada koji možete istražiti donekle je razvodnjena lažnim zgradama i misijama koje odaju iluziju masivnosti sve dok pratite naputke o sljedećoj točki do koje morate ići. Na sreću, ostatak igre ogroman je i pruža vam mogućnost da idete doslovno kamo god vam duša želi - čak i u društvu prijatelja.