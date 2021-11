[FOTO] Pristupačan 5G smartfon uz nekoliko kompromisa - isprobali smo Nokiju G50

HMD Global i Nokia profilirali su se kao vrsni proizvođači uređaja koji ne koštaju puno, a nude specifičnu kombinaciju značajki. Kao i njegovi prethodnici, Nokia G50 donosi 5G po niskoj cijeni uz nekoliko vrlo očitih stvari na kojima se štedjelo

Što se građe uređaja tiče, riječ je o malo težem smartfonu plastične pozadine, istaknute 'brade' i aluminijskog okvira. Metalni obrub obuhvaća glatko teksturiranu plastičnu pozadinu koja zahvaljujući vrlo lijepom plavkastom gradijentu ne ostavlja loš dojam, no nakon nekoliko dana korištenja shvatite da prilično lako privlači otiske prstiju.

Najnoviji predstavnik HMD-ove linije 5G uređaja pozamašan je G50. Ovaj izduljen smartfon masivnog ekrana napravljen je za konzumaciju medija u okružju mreža nove generacije, a sve to nudi u paketu koji, uz očekivanu dozu kompromisa, donosi nekoliko ugodnih iznenađenja.

Prednji dio nove Nokije nešto je manje glamurozan uz masivni 6,81-inčni ekran rezolucije 720p, istaknutu 'bradu' i selfi kamericu od 8 MP smještenu u suzu na sredini gornjeg dijela okvira. Premda je uređaj velik, dizajneri su bili obzirni i smjestili su sve tipke na sredini bočnog dijela, uključujući rockere za zvuk, senzor za otisak prsta koji služi kao tipka za paljenje te očigledno neizbježan gumb za Google Assistant na lijevoj strani.

Procesor, zaslon, baterija i performanse

Zahvaljujući procesoru Qualcomm Snapdragon 480 5G uparenom s 4 GB memorije, rad uz Nokiju G50 egzistira na granici ugodnosti - sve radi zadovoljavajuće do trenutka u kojem od nje tražite malo više. Zaokruženo sa zaslonom koji uz masivnu dijagonalu i samo 252 piksela po inču nudi brzinu osvježenja od 60 Hz, iskustvo konzumacije multimedije postaje nešto manje smisleno s obzirom na to da je smartfon napravljen za mreže s visokom brzinom preuzimanja. S druge strane valja uzeti u obzir to da većina kupaca ovog uređaja uzima 5G kao šlag na torti jer vjerojatno ne koriste skupe tarife koje omogućavaju korištenje signala nove generacije.

Tim rečeno, Nokia G50 na kraju priče postaje još jedan veliki smartfon, a to ne mora biti loša stvar. Veliko kućište i ekran niske rezolucije pružaju više radnog vremena, što uz bateriju od 5000 mAh u konkretnom slučaju znači oko dva do tri dana bez spajanja na punjač. Nokia G50 također podržava brzo punjenje do 18 W pa nas je donekle razočarao slab punjač koji smo dobili u kutiji.

Softver i zaključak

Nokia G50 također dolazi s jednostavnim Googleovim sučeljem i višegodišnjom softverskom garancijom, a koja je u svijetu 'dizajnerskih' sučelja kakva često susrećemo kod konkurencije pravi dašak svježine. Uz sve nabrojano i cijenu od oko 1800 kuna, Nokia G50 upravo je ono što smo očekivali - 5G telefon koji pažljivo bira kompromise i nudi pristup mrežama nove generacije uz slatki osjećaj uštede.

Jedino što se na kraju morate zapitati je pogađaju li ti kompromisi ono što tražite od svog novog Androida.