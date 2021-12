[FOTO] Jednostavan i praktičan - isprobali smo Huawei Watch GT 3

Najnovija uzdanica Huaweijeve premijske linije pametnih satova kuca srcem Harmony OS-a te donosi niz osnovnih softverskih značajki i vrlo premijsko kućište

Sve ovo poduprto je hardverom koji uz neko razumno korištenje može izdržati oko jedanaest dana prije spajanja na punjač. Po tome bez problema nadmašuje skoro svu konkurenciju , ako ni zbog čega drugog, onda zbog dugotrajnosti baterije koja će njegovog vlasnika razmaziti do krajnjih granica.

Za razliku od velikog broja perolakih satova, Huawei Watch GT 3 vuče inspiraciju od premijskih satova 'za velike dečke'. Riječ je o prilično velikom uređaju rađenom za zglobove od 140 do 210 milimetara. U većoj varijanti opremljen je OLED ekranom od 46 milimetara, kućištem koje kombinira plastiku i nehrđajući čelik te konačno - remenom od nehrđajućeg čelika čiju se duljinu može lako podešavati bez posjeta uraru.

Android, HarmonyOS, iOS

Ako ste vlasnik Androida ili, koje li sreće, Huaweija, situacija je puno bolja od one na iPhoneu. Za plaćanje putem NFC-a na Androidu se morate spajati preko banke i Huawei računa, a aplikacije koje sideloadate na sat oskudne su i uglavnom ne tako dobre, no ni to na koncu ne znači puno zato što uređaj na spomenutim platformama radi skoro savršeno.

Najbolje iskustvo smo, naravno, doživjeli na Huaweijevim uređajima, na kojima je sinkronizacija besprijekorno prošla, dok smo na standardnom Androidu vidjeli manjak softverskih značajki.

Ako pak Huaweijev najnoviji sat pokušate spajati na iOS, tu je stvar drugačija. Česta odspajanja s konekcije Bluetooth, softver i funkcije koji jednostavno ne rade samo su dio problema koji će vas zadesiti ako ga pokušate spojiti s iPhoneom. Uz to, dio opcija je na iPhoneu jednostavno nedostupan, za što vjerujemo da će Huawei riješiti s vremenom.

Plusevi i minusi

Poanta je u tome da na Huawei Watchu GT 3 možete raditi hrpu stvari i sve što radite možete jasno vidjeti zahvaljujući velikom ekranu. Ne očekujte arsenal personaliziranih funkcija, kao na Apple Watchu, ili konstantno fitnes praćenje, kao na Garminu, već sat koji je napravljen tako da prati vaše životne navike uz dašak stila u obliku velikog broja izmjenjivih lica i pouzdanost koju pruža dugotrajna baterija.

Odgovaranje na pozive na satu je moguće, no mikrofon i zvučnik relativno su slabi, što znači da ih je najpametnije koristiti u zatvorenom prostoru. Praćenje sna izvrsno je izvedeno, ali je zbog dimenzija uređaja i forme pomalo nepraktično.

Huawei Watch GT 3 je na koncu solidan i vrlo izdržljiv uređaj rađen za Android i Harmony OS. Riječ je o soluciji koja kombinira vizualni stil sa solidnim, pomalo trzavim, ali vrlo funkcionalnim softverom te pruža iskustvo pametnog nosivog uređaja na Huaweijev način. Ako tražite pametan sat koji vizualno podsjeća na klasične 'okrugle' primjerke te nudi osnovne opcije uz dugotrajnu bateriju i vrlo premijsku konstrukciju, definitivno predlažemo da ga isprobate.