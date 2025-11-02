Dobrodošli u budućnost: Ovako izgleda život u najpametnijim gradovima današnjice

Od prijevoza pokretanog umjetnom inteligencijom do svakodnevnog života bez gotovine – ovih pet urbanih područja predvodi svijet u inovacijama, tehnologiji i pametnim rješenjima

Umjetna inteligencija ubrzano se razvija, autonomni automobili postaju stvarnost, zelena energija je sveprisutna te inovacije napreduju brže nego ikad. Iako novi patenti i izumi nastaju u desecima država i gradova, nekoliko ih se izdvaja kao istinski pokretači globalnog napretka. Prema Globalnom indeksu inovacija za 2025. godinu (Global Innovation Index – GII), koji svake godine objavljuje Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), upravo ti gradovi i njihove metropolitanske regije imaju najveći utjecaj na globalnu ekonomiju, tehnologiju i društvo. Rangiranje uzima u obzir obrasce ulaganja, tempo tehnološkog napretka, stope usvajanja novih rješenja i društveno-ekonomski učinak, piše BBC. Stotinu vodećih inovacijskih klastera – od San Francisca do Shenzhena – zajedno čini više od 70 posto svjetskih patenata i ulaganja rizičnog kapitala. Ovako u pet najinovativnijih regija svijeta tehnologija oblikuje svakodnevni život.

Top 10 inovacijskih klastera prema GII-u za 2025.: Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou Tokio – Yokohama San Jose – San Francisco Peking Seul Šangaj – Suzhou New York London Boston – Cambridge Los Angeles

1. Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou Kina se ove godine prvi put probila u top 10 globalnih inovatora ponajviše zahvaljujući rastu ulaganja u znanost, bujanju startupova i rekordnom broju patenata. Na vrhu ljestvice prema GII-u našao se trokut Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou, svojevrsna 'kineska Silicijska dolina'. Ondje se tradicija i tehnologija miješaju gotovo na svakom koraku. 'Na tržnici prodavač prima uplatu QR kodom pored rukom ispisanog cjenika na papiriću', kaže Jamie River, stanovnica Hong Konga. Vlasnici malih trgovina pak upravljaju svojim narudžbama za dostavu pomoću tri aplikacije. 'Taj spoj starog i novog stvara zaraznu energiju i ovdje se nitko ne boji pokušati nešto novo.'

Simbol te svakodnevne tehnološke jednostavnosti je kartica Octopus, uvedena još 1997. godine za javni prijevoz. Danas se njome plaća gotovo sve – od pića iz aparata do parkinga. Posjetitelji bi, dodaje River, trebali doživjeti i noćni Symphony of Lights, svjetlosno-glazbeni spektakl koji svakog dana pretvara Viktorijin zaljev u ples svjetla, lasera i LED ekrana na 43 zgrade. Shenzhen je priča o planiranom čudu te je prešao put od ribarskog sela do grada milijunaša u manje od pola stoljeća. Kad ga je 1980. godine kineska vlada proglasila posebnom ekonomskom zonom, otvorila mu je put prema svemu što danas predstavlja kao globalnom sjedištu Huaweija, Tencenta i stotina manjih, ali agilnih tehnoloških tvrtki. 'Ovdje je eksperimentiranje dio kulture', kaže Leon Huang, koji od 2008. godine živi u Shenzhenu. 'U prostorima poput OCT Lofta ili Shekou Design Societyja svatko može doći, koristiti VR opremu, testirati ideje i upoznati ljude iz velikih kompanija i lokalnih startupova. To stvara inkluzivnu, živu scenu.' A tu je i dostava hrane dronovima. Grad je poznat i po spektakularnim predstavama s dronovima – posljednja je oborila svjetski rekord sa skoro 12.000 njih iznad Shenzhen Talent Parka.

2. Tokio – Yokohama Na drugom mjestu nalazi se japanski klaster Tokio – Yokohama, a generira više od 10 posto svih svjetskih patenata. No Japanci ne teže tehnologiji radi tehnologije. Njihove inovacije su suptilne, nenametljive, dizajnirane da svakodnevicu učine jednostavnijom. 'U Japanu nitko ne mašta o letećim automobilima iz 2050. godine', kaže Dana Yao, Amerikanka koja živi između Tokija i San Francisca. 'Umjesto toga, tu je karta za vlak koja se može koristiti za autobuse i automate te AI senzori u trgovinama mješovitom robom, uz samoposlužne blagajne i bezgotovinsko plaćanje. Ove male, ali moćne inovacije naći ćete posvuda. Visokotehnološke su, ali i dalje toliko ljudske i zapravo korisne.' U Tokiju možete iskusiti taj duh već u hotelu Henn Na, u kojem vas dočekuju roboti, prijava je potpuno automatizirana, a sobe imaju 'pametne krevete' koji sami podešavaju temperaturu. Vožnja linijom Yurikamome, potpuno automatiziranim vlakom bez vozača, pruža pogled na Dugin most i futuristički horizont Tokijskog zaljeva. Za one koji vole digitalnu umjetnost nezaobilazan je teamLab Planets, prostor u kojem svjetlo i zvuk reagiraju na pokrete. 'Kao da ste zakoračili u živu sliku', kaže Yao.

3. San Jose – San Francisco Treći je poznati dvojac San Jose i San Francisco, srce Silicijske doline. Regija privlači gotovo sedam posto svih globalnih VC ulaganja i ima najgušću mrežu inovacija po stanovniku. 'Nisam želio živjeti u San Franciscu sve dok nije počeo ovaj novi AI val', kaže Ritesh Patel, osnivač startupa Ticket Fairy. 'Osjeća se kao novi dot-com bum. Pametni, kreativni ljudi opet se okupljaju i svi žele nešto stvoriti.' Ovdje je networking način života. 'Na večeri spomenete problem, a netko odmah pošalje poruku i poveže vas s pravom osobom. Sve se događa u stvarnom vremenu.' Za posjetitelje je Silicijska dolina prilika da iskušaju budućnost prije svih drugih. 'Otkrit ćete vrhunsku tehnologiju za koju ostatak svijeta neće znati šest do dvanaest mjeseci', rekao je Patel. Uber i Lyft su ondje započeli testiranja prije nego što su osvojili svijet, a sada su autonomna vozila Waymo svakodnevna pojava. Dovoljno je skinuti aplikaciju, naručiti vožnju i razgledati grad dok vas automobil bez vozača vozi kroz srce inovacijske metropole.

4. Peking Kineska prijestolnica prednjači znanstvenom produkcijom s više od četiri posto svih globalno objavljenih radova, no njezina je posebnost u spoju starog i novog. 'Peking nije samo moderan, tu je i sklad', kaže Elle Farrell-Kingsley, futuristica i stručnjakinja za umjetnu inteligenciju. 'Inovacije su duboko integrirane u svakodnevicu, ali grad je i dalje vjeran svojoj povijesti i ritmu života.' Stanovnici sve obavljaju putem 'superaplikacija' poput Alipaya i WeChata – pomoću njih plaćaju QR kodovima, prevode, naručuju hranu, komuniciraju. AI servisi, poput DeepSeeka i DouBaoa, ugrađeni su u gotovo sve digitalne usluge. 'Sve funkcionira toliko glatko da to uzmete zdravo za gotovo', kaže Farrell-Kingsley. 'Tek kad otputujem, shvatim koliko Peking zapravo prednjači. Taj grad spaja inovacije, kulturu i kvalitetu života, što ga čini istovremeno naprednim, ali i jedinstvenim.' Za dozu futurizma preporučuje vožnju robotaksijem Apollo tvrtke Baidu; riječ je o automobilu bez vozača, a u nekim modelima i bez volana. 'Samo sjednete i auto sam krene. To je istovremeno uzbudljivo i umirujuće, baš kao i sam grad.'