[FOTO] Serija poboljšanja u predvidljivom paketu: Isprobali smo Samsung Galaxy S21 FE 5G

Najnoviji predstavnik Samsungove serije S21 kompaktan je i lagan uređaj solidnih performansi koji donosi nekoliko zanimljivih poboljšanja

Tijekom našeg jednotjednog testiranja Galaxy S21 FE 5G pokazao se kao smartfon koji donosi niz promjena, no s obzirom na cijenu koja je prilično blizu onoj izvornog Galaxyja S21, pitanje je - jesu li te promjene dovoljne.

Očitavanje otiska prsta je fantastično brzo i precizno , no kad imate masne ruke ili ne možete packati po ekranu, tu je frontalna kamera koja može prepoznati lice. Prepoznavanje lica, valja spomenuti, odbija poslušnost ako prepozna 'smetnje' poput higijenske maske. Samsung Galaxy S21 FE dolazi s oko 30 gigabajta Samsungova softvera koji, više ili manje, radi isto što i Googleove aplikacije. Ovo je dobro imati na umu ako, recimo, koristite Googleove usluge i imate ozbiljnih problema sa 128 GB zapremnine koju je nemoguće proširiti pomoću SD kartice.

Što se zaštite tiče, Gorilla Glass Victus zvuči kao besprijekorna obrana, no kao i kod svih skupljih smartfona, pogotovo onih s plastičnim pozadinama i velikim staklenim zaslonima - prva stvar koju predlažemo da napravite je da kupite kaljeno staklo. Dizajn uređaja zaokružuje certifikat IP68 te jamči zaštitu od vode i prašine . Ovo znači da će, ako poslušate naš savjet i kupite zaštitu ekrana, vaš novi Galaxy moći preživjeti široku plejadu potencijalnih nevolja.

Samsung je dodavanjem 500 mAh u odnosu na izvorni S21 napravio mali, ali osjetan korak naprijed, pruživši korisnicima dan korištenja prije spajanja na punjač, uz uvjet da nisu zagriženi gejmeri, da ne koriste videopozive ili krenu nešto streamati. Na sreću, uređaj podržava brzo punjenje od 25 W , što donekle umanjuje boljke s potrošnjom, premda ćete za to morati posegnuti za novčanikom jer, kao što je to popularizirao Apple, Samsung ne prodaje S21 FE 5G s punjačem u kutiji.

Uređaj pokreće 5-nanometarski Exynos 2100 koji, kao što smo spomenuli na samom početku recenzije, pruža vrlo ugodno i brzo iskustvo svakodnevnog korištenja. Što se fotografije tiče, tu se najviše može opaziti procesorska ograničenost, s obzirom na to da prebacivanje između načina snimanja u aplikaciji za kameru ponekad zna biti dosta sporo. Što se igara tiče, Exynos 2100 je solidan procesor ako ste u najzahtjevnijim igrama spremni spuštati postavke grafike na 'srednje'. Manje zahtjevne igre, tim rečeno, rade vrlo brzo te se telefon dobro odupire zagrijavanju tijekom duljih sesija (oko dva sata igranja u komadu). Valja, naravno, naglasiti i da se pri malo žešćem gejmingu baterija od 4500 mAh prazni prilično brzo.

Konačno, tu su i kamere. Stražnji dio uređaja krasi telefoto objektiv od 8 MP opremljen trostrukim optičkim zumom, glavni objektiv od 12 MP i ultraširokokutni objektiv od 12. Kao što to obično ide sa Samsungovim smartfonima, kvaliteta slike je dramatično poboljšana AI značajkama, što znači da ćete, čak i ako niste nagrađivani fotograf National Geographica, moći uživati u finesama kontrastne i vrlo živahne snimke. Snimanje u slabijim uvjetima osvjetljenja traži vrlo stabilnu ruku i volju, no pretpostavljamo da to nije bio ni glavni Samsungov plan. Ako imate realna očekivanja i želite snimati prekrasne kontrastne slike, Galaxy S21 FE 5G oduševit će vas.

Što se videa tiče, Galaxy S21 FE 5G dolazi bez podrške za 8K, no to nam se ne čini kao velik problem, s obzirom na to da uređaj snima 4K snimke uz izvrsnu stabilizaciju slike.

Kupiti ili ne?

Zbrojimo li sve navedeno, imamo smartfon koji većinu zadanih zadataka radi vrlo solidno. Samsung Galaxy S21 FE 5G jako je dobar za gledanje videa, kamere su mu očekivano dobre, baterija ima taman dovoljno snage da može izdržati dan, a sve je zaokruženo u Android 12 i OneUI 4.0 koji zahvaljujući Samsungovom čarobnom dodiru nudi softversku zaštitu, kao i nesmiljenu integraciju u njihov sve bogatiji hardverski ekosustav. Cijena pak kotira negdje oko iznosa potrebnog za originalni S21, a tu su i modeli drugih proizvođača koji možda 'nude više za istu cijenu'.

Galaxy za fanove dobar je i kvalitetan smartfon vrijedan pažnje onih koji gaje realna očekivanja.