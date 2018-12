Konačno nešto dobrih vijesti iz Osijeka: Priča o IT parku ipak bi mogla dobiti sretan kraj

Nakon što su osječki informatičari javno prozvali gradske vlasti zbog sporog stvaranja preduvjeta za gradnju IT parka stvari su se ipak pokrenule s mrtve točke. No do kraja godine treba uloviti još jedan rok

Nakon što su informatičari okupljeni u udruzi Osijek Software City (OSC) prije nešto manje od dva mjeseca javno prozvali gradske vlasti zbog sporog stvaranja preduvjeta za gradnju IT parka u gradu na Dravi stvari su se ipak pokrenule s mrtve točke. Kao što smo već pisali, osječko Gradsko vijeće u utorak je prihvatilo prijedlog odluke o osnivanju Poduzetničke zone IT park, s ciljem privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta u IT sektoru. Dogradonačelnica Žana Gamoš izvijestila je kako je izrađeno idejno arhitektonsko rješenje budućeg IT parka, a u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata te izračun vrijednosti prava građenja na parcelama u Gackoj ulici u Osijeku, gdje će se nalaziti poduzetnička zona.

Najavila je kako će se nakon toga objaviti javni poziv za sve zainteresirane IT-ovce iz Osijeka i izvan njega da iskažu interes za dolazak u zonu, za koju, kako je naglasila, već sada vlada veliko zanimanje. Iz OSC-a su pozdravili tu odluku te se nadaju da će i daljnje aktivnosti biti obavljene u dogovorenim rokovima. No upozoravaju kako je odluka tek preduvjet za raspisivanje natječaja, koji sam po sebi tvrtkama u zajednici ne omogućava nikakve aktivnosti. Ništa bez natječaja, a rok se bliži Ključno je, ističu, raspisivanje javnog natječaja, za što je rok - 31. prosinca 2018. - dogovoren još u listopadu ove godine. Tek poslije raspisivanja natječaja tvrtke će imati mogućnost za dobivanje prava građenja i početak konkretnih aktivnosti na projektiranju i izgradnji. Kad bi natječaj mogao biti raspisan? 'Kako bi Osijek mogao raspisati natječaj, prvo je izrađeno idejno arhitektonsko rješenje budućeg IT parka, na temelju čega se trenutno provodi izrada parcelacijskog elaborata i izračun vrijednosti prava građenja na parcelama u Gackoj ulici u Osijeku.

Nakon toga ide objava javnog poziva, odnosno natječaja za sve zainteresirane IT tvrtke da iskažu interes za izgradnju svojih poslovnih zgrada u IT parku. Objava tog natječaja planirana je do kraja ove godine', rekla je dogradonačelnica Gamoš tportalu. Projekt IT parka, dodala je, zapravo podrazumijeva prostor opremljen svom potrebnom komunalnom i prometnom infrastrukturom. Osim parcela za poslovne zgrade IT tvrtki, sadržavat će objekt u vlasništvu grada, u kojem će mjesto naći također IT tvrtke. Riječ je o manjim tvrtkama kojima više odgovara opcija najma poslovnog prostora. Kako je od vremena početka planiranja projekta prošlo neko vrijeme, inicijalne procjene se svakako pokazuju manjima od aktualnog interesa IT tvrtki koje trebaju takav prostor, a žele poslovati na lokaciji IT parka. Tako je od tri tisuće četvornih metara nakon ankete provedene u suradnji s OSC-om potreba za prostorom narasla na oko pet tisuća kvadratnih metara površine. Trebat će više od planiranih dva milijuna eura 'Postoji dovoljno prostora na lokaciji budućeg IT parka za izgradnju gradskog objekta te veličine, a financijski preduvjet realizacije cijelog projekta najvećim dijelom je osiguran u okviru EU-ova mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Već sada je jasno da će s obzirom na veliki interes IT poduzetnika za prostorom u gradskom objektu projekt zahtijevati dodatno financiranje, povrh prvobitno planiranih dva milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU-a, a što će se pokušati naći u okviru istog programa EU-a', najavila je Gamoš.