U Zagreb je stigao Wolt, tvrtka koja vam dostavlja hranu iz restorana. Pogledajte kako funkcionira

Jeli biste nešto fino, a ne izlazi vam se iz stana? Sve što vam treba je računalo ili mobitel s aplikacijom preko koje možete naručiti hranu iz 35 restorana

Ako ste dosad bili na mukama, one će prestati jer od danas je tu Wolt, tvrtka koja restorane povezuje s gladnim korisnicima, a dostavljačima omogućuje fleksibilnu zaradu, piše Bug .

Od Cookie Factoryja do Pivnice Medvedgrad

Za one koji još ne znaju, Wolt je međunarodni servis za dostavu hrane sa sjedištem u Finskoj, koji hranu dostavlja iz više od 2500 restorana u 38 gradova od Češke i Mađarske, preko Skandinavije do Estonije, Latvije i Litve pa sve do Gruzije. A sad se na popisu za dostavu našlo i 35 zagrebačkih restorana iz koji se preko Wolta može naručivati hrana. Popis trenutno uključuje restorane kao što su Bikers Food Bar, Cookie Factory, Curry Bowl, Pani, Pivnice Medvedgrad, Umami, 50 A Burger & Champagne Bar...