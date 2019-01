Fortnite je najpopularnija igra na svijetu, ali i moćan stroj za stvaranje novca. Znate li njegovu priču?

Epic Games najavio je igru još 2011. godine, a nakon niza odgoda i ponovnih testiranja napokon je puštena u prodaju 2017. Sada je besplatna, a igračima koji su je platili zauzvrat su ponuđene razne pogodnosti. Čim se pojavio, Fortnite je osvojio tržište. Do kraja srpnja 2017. Epic Games prodao je pola milijuna kopija, a krajem kolovoza broj igrača se udvostručio

U svijetu u kojem se sve brzo mijenja Fortnite je relativno nova igra. Lansirana je u ljeto 2017. i nije se prestajala širiti cijele prošle godine. Trenutno je igra više od 200 milijuna igrača i dostupna je na nevjerojatnih sedam platformi: za iPhone, Android, PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Uz to, Fortnite je prva igra u povijesti koja se može igrati na svim tim platformama. A svi ti igrači znače stotine milijuna dolara mjesečnih prihoda, i to unatoč tome što većina igra besplatno. Ili baš zato.

Na Fortniteu se okreće velik novac pa se u financijskim krugovima nitko nije iznenadio zbog toga što i čovjek na čelu tvrtke koja izrađuje trenutno najpopularniju videoigru na svijetu danas vrijedi više od sedam milijardi dolara. Upravo tako, Tim Sweeney, generalni direktor kompanije Epic Games, ove godine uspeo se na 194. mjesto Bloombergove liste 500 najbogatijih.

Moćan stroj za stvaranje novca

Fortnite, taj moćan stroj za stvaranje novca, samo je naizgled samozatajnog Sweeneyja i njegov Epic Games preko noći izbacio u prvi plan. Prava istina glasi da je ovaj uspjeh došao kao rezultat dugogodišnjeg uspješnog poslovanja tvrtke za izradu računalnih igara.