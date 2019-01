SCUM je rasturio, a evo što iz domaće gejmerske kuhinje planiraju u 2019.

Jedna od zanemarenih poslovnih niša, barem u Hrvatskoj, dalje nastavlja s rastom, a glavni akteri ne vide prepreke te se nadaju uzbudljivoj i još uspješnijoj 2019.

Gamepires definitivno pred sobom ima kolosalni zadatak, s obzirom da je igra jako daleko od dovršenog stadija, no kao što su i najzagriženiji kritičari rekli - SCUM je u ovom stadiju nebrušeni dijamant kojem će sigurno trebati vremena da se usavrši, no kada razvojni tim to postigne, on će biti jedna od najboljih videoigara na tržištu.

'Godina će krenuti selidbom u novi ured gdje ćemo napokon moći zaposliti još ljudi, a onda će nam (nadamo se), produkcija ubrzati i patcheve ćemo moći izdavati još bržim tempom' zaključila je naša sugovornica.

Kad smo već spomenuli Croteam, recimo kakva je situacija kod njih. Mali uvid u planove i želje dao nam je Daniel Lucić, PR i markeding menadžer iz Croteama.

Croteamov imperij nastavlja rasti