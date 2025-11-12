FER uvodi europski tečaj o akustici prostora i auralizaciji: 'Učimo nove generacije kako čuti prostor'

Zavod za elektroakustiku FER-a, koji više od 70 godina istražuje i primjenjuje znanja iz područja akustike prostora, zvučne izolacije i zaštite od buke, hrvatski je partner u međunarodnom projektu AURALIZE – Innovative Course in Room Acoustics and Auralization for Sound Professionals, financiranom iz programa Erasmus+. Nositelj projekta je talijanski Consorzio Futuro in Ricerca (CFR), a cilj mu je razviti suvremeni obrazovni program koji povezuje stručnjake iz akustike, glazbe, kazališta, arhitekture i računalstva.

'Zvuk nije samo tehnički parametar, nego važan dio doživljaja prostora. Naš je cilj razumjeti kako ljudi čuju prostor i kako taj doživljaj možemo unaprijediti znanošću i tehnologijom', ističe voditelj Zavoda, prof. dr. sc. Kristian Jambrošić.

Auralizacija: Spoj znanosti, tehnologije i percepcije

Projekt uključuje teorijska predavanja, praktične radionice i virtualne simulacije kojima se polaznicima omogućuje iskustveno učenje o zvuku i akustici prostora. Ključnu ulogu ima Auralizacijski laboratorij (AuraLab) FER-a, jedno od tehnološki najnaprednijih istraživačkih okruženja u regiji, specijalizirano za perceptivnu analizu prostornog zvuka.

U sklopu projekta provedena su napredna akustička mjerenja u nekoliko važnih izvedbenih prostora – Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Velikoj i Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog te Teatru Masini u Italiji. Snimljeni su trodimenzionalni akustički odzivi prostora korištenjem Ambisonics i binauralnih sustava, a izrađene auralizacije omogućuju realističan doživljaj zvuka u različitim uvjetima izvođenja.

'HNK i Lisinski simboli su naše kulturne baštine, ali i akustički izazovni prostori koje treba kontinuirano istraživati i prilagođavati suvremenim izvedbenim zahtjevima', kaže prof. Jambrošić.

Novi kurikulum i međunarodna suradnja

Projekt AURALIZE donosi konkretne rezultate, od razvoja suvremenog kurikuluma i mrežne platforme s edukativnim sadržajem do jačanja međunarodne suradnje između akademske zajednice i industrije.

'AURALIZE donosi novi obrazovni model koji spaja znanstveno znanje i praksu. Time podižemo kompetencije novih generacija stručnjaka za rad u suvremenim zvučnim i virtualnim okruženjima', istaknuo je izv. prof. dr. sc. Marko Horvat (FER), koji je sudjelovao u razvoju edukacijskih materijala.

Korištenje 3D zvučničkih sustava, binauralnih simulacija i integracija akustike u virtualna okruženja pozicioniraju FER i njegov Zavod za elektroakustiku kao ključne dionike u europskoj mreži inovacija koja spaja znanost, umjetnost i tehnologiju. 'Naš je zadatak stvarati prostore koji se ne samo vide, nego i doživljavaju. Kroz AURALIZE učimo nove generacije kako kritički ocijeniti kvalitetu prostora budućnosti', zaključuje prof. Jambrošić.