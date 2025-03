Facebook se vraća svojim korijenima i izvornoj ideji: Pogledajte što uvode

Nedostaje vam stari Facebook? Say no more. Meta je u četvrtak najavila da na njemu uvodi novu karticu 'Prijatelji', a koja će prikazivati isključivo sadržaj prijatelja, bez preporuka ili sadržaja koje nudi algoritam. Iz Mete su pojasnili da je cilj ovog poteza ponovno usmjeriti platformu na njezinu izvornu misiju – povezivanje ljudi kroz društvenu mrežu. Ta je mogućnost bila dostupna kad je Facebook tek počinjao, a tad je fokus bio na održavanju kontakta s prijateljima i obitelji

Nova kartica trenutno je dostupna samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a sadržavat će objave prijatelja, njihove reelove, priče, rođendane i zahtjeve za prijateljstvo. Pretpostavlja se da će za neko vrijeme biti dostupna i u drugim dijelovima svijeta, pa tako i na europskom tržištu. Prije ove promjene, kartica 'Prijatelji' služila je samo za pregled zahtjeva za prijateljstvo i prijedloge 'Ljudi koje možda poznajete'. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Meta Povratak originalnoj viziji Facebooka U listopadu prošle godine Facebook je predstavio redizajn usmjeren na privlačenje mlađe publike, a koja je platformu uvelike zamijenila drugim aplikacijama poput Instagrama i TikToka. Te promjene bile su fokusirane na informiranje korisnika kroz zajednice, grupe i videosadržaje. Međutim u siječnju ove godine čelni čovjek Mete Mark Zuckerberg izjavio je da je povratak 'originalnom Facebooku' jedan od njegovih ključnih ciljeva za 2025. godinu. 'Mislim da postoji mnogo prilika da Facebook učinimo kulturno utjecajnijim nego što je danas', rekao je Zuckerberg tijekom poziva s investitorima. Ustvrdio je da se ovim promjenama vraćaju svojim korijenima i 'tvorničkim postavkama'. Kartica 'Prijatelji' prvi je korak u ovom smjeru, a tijekom godine očekuju se i druga ažuriranja. Prijatelji ponovno u središtu pozornosti Meta je u blogu priznala da se društvena mreža tijekom godina udaljila od svoje osnovne misije. 'Tijekom godina Facebook se razvijao kako bi odgovorio na promjene i stvorio vrhunska iskustva, ali magija prijateljstava nekako se izgubila', navodi se u objavi. Nova kartica 'Prijatelji' bit će dostupna putem navigacijske trake na početnoj stranici Facebooka i u Oznakama (Bookmarks) u aplikaciji. Korisnici koji žele lakši pristup moći će je prikvačiti na početni zaslon. Za aktiviranje te kartice bit će, kad bude dostupna na našem tržištu, potrebno otići u mobilnoj aplikaciji u Postavke i privatnost > Postavke > Kartica te kliknuti na prilagodbu navigacijske trake. vezane vijesti NAKON INSTAGRAMA Japanska carska obitelj pokreće račun na YouTubeu, žele se približiti narodu

