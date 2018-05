Evo kako Gmail možete koristiti bez spajanja na internet

Gmail je uveo zanimljivu značajku pomoću koje možete nastaviti raditi u web aplikaciji makar ste se odspojili od interneta. Evo kako ju možete aktivirati i koristiti

Zadržati podatke ili ih izbrisati?

Druga vam opcija omogućava čuvanje podataka na vašem računalu čak nakon što ste iz izbrisali iz Gmaila. Ovo je super opcija ako ne dijelite računalo s kolegama. U slučaju da ste malo zabrinuti za privatnost, uvijek možete kliknuti na 'Remove offline data from my computer' (izbriši offline podatke s mojeg računala). Ako vam je svejedno, kliknite na 'Keep offline data on my computer' (zadrži offline podatke na mojem računalu).

Nakon što ste sve provjerili, kliknite na Save Changes (spremi promjene) na dnu stranice.

Čestitamo, aktivirali ste Gmail Offline mod.

Kako offline način rada funkcionira?

Iz Googlea naglašavaju da Gmail treba skinuti potrebne podatke prije nego što korisniku dozvoli da s njima radi offline. Ovo znači da vaš preglednik i kartica s Gmailom moraju ostati otvoreni prije nego što izađete iz kuće.

Računalo će pohraniti sve poruke u Outbox te ih poslati kada se ponovno spojite na mrežu.