Europsku tvrtku 'trese' skandal zbog ugovora s ICE-om: 'Preispitajte ga'

Jedna od najvećih tehnoloških tvrtki u Francuskoj potpisala je višemilijunski ugovor kako bi pomogla Američkoj imigracijskoj i carinskoj službi ( ICE ) pa francuski zakonodavci sada traže objašnjenje zašto se to dogodilo. Kako piše Guardian , informacija da je podružnica Capgeminija , multinacionalne tvrtke za digitalne usluge, pristala pružati usluge 'skip tracinga', odnosno tehniku za lociranje osoba uz velike bonuse u slučaju uspjeha, izazvalo je ogorčenje u Francuskoj.

Ministri i zastupnici tražu veću transparentnost oko ugovora za koje se pretpostavlja da bi mogli kršiti ljudska prava, posebice u kontekstu ICE-a. On nailazi na oštre kritike nakon što su njegovi agenti ovog mjeseca u Minnesoti ustrijelili i usmrtili dvoje američkih državljana .

Capgemini je priznao da je njegova američka podružnica, Capgemini Group Solutions (CGS), u prosincu potpisala ugovor s ICE-om, ali je naveo da on još nije stupio na snagu, prenosi Guardian. Organizacija koja nadzire poslovanje korporacija Observatoire des Multinationales otkrila je da je CGS s ICE-om sklopio ugovor vrijedan 4,8 milijuna dolara uz bonuse do 365 milijuna dolara za uspješno identificiranje i lociranje stranaca.

Francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin izjavila je da 'ugovori francuskih grupacija zaslužuju pomno ispitivanje', dok je Hadrien Clouet, zastupnik lijeve stranke La France Insoumise, rekao da je 'vrijeme je da Francuska preuzme svoje odgovornosti te da ne prihvaćaju to što privatne francuske tvrtke surađuju s ICE-om.

13 ugovora s ICE-om?

Inače, kako navodi Guardian, Capgemini je osnovan 1967. godine te ima 350 tisuća zaposlenika diljem svijeta, a trenutačno imaju 13 ugovora s ICE-om. Jedan od njih uključuje upravljanje telefonskom linijom za žrtve kaznenih djela koje su počinili stranci, navode.