Europska raketa Ariane 6 lansirana u svemir

Ariane 6 nasljednik je rakete Ariane 5, koja je bila u upotrebi od 1996. do 2023. Prvi put je lansirana sredinom 2024.

Namijenjena je nošenju satelita u svemir za komercijalne i javne korisnike te je znatno jeftinija od svog prethodnika, priopćila je Europska svemirska agencija (ESA).

Ovisno o misiji, fleksibilna raketa može biti opremljena s dva ili četiri pomoćna motora na kruto gorivo.