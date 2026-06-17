made in germany

Europska raketa Ariane 6 lansirana u svemir

V. B./Hina

17.06.2026 u 17:37

Ariane 6
Ariane 6 Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
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Europska raketa Ariane 6 lansirana je u svemir u srijedu s novim, snažnijim pomoćnim raketnim motorima. Raketa je lansirana poslijepodne iz europskog svemirskog centra u Kourouu u Francuskoj Gvajani, noseći 36 satelita za Amazon

Ariane 6 nasljednik je rakete Ariane 5, koja je bila u upotrebi od 1996. do 2023. Prvi put je lansirana sredinom 2024.

Namijenjena je nošenju satelita u svemir za komercijalne i javne korisnike te je znatno jeftinija od svog prethodnika, priopćila je Europska svemirska agencija (ESA).

Ovisno o misiji, fleksibilna raketa može biti opremljena s dva ili četiri pomoćna motora na kruto gorivo.

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Do sada je letjela s motorima P120C, ali ovaj put raketa je opremljena snažnijim modelima P160C. Motor P160C može nositi više krutog goriva, što raketu čini sposobnijom.

Više od deset zemalja bilo je uključeno u izgradnju Ariane 6. Nakon Francuske, Njemačka je drugi najveći podupiratelj među državama članicama ESA-e i snosila je oko 20 posto troškova od oko 4 milijarde eura.

Gornji stupanj je sastavljen u Njemačkoj, a glavne komponente i sustavi motora također su proizvedeni i testirani u njemačkim pogonima.

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Europska raketa Ariane 6 lansirana u svemir
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