Strah i trepet za Moskvu: Ukrajinci razvijaju oružje za totalni preokret na bojištu

U suvremenim sukobima visokog intenziteta balističke rakete predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za izvođenje dubinskih udara protiv protivničke vojne infrastrukture. Za Ukrajinu, koja se od 2022. godine suočava s ruskom vojnom nadmoći u ljudstvu i materijalnim resursima, razvoj balističkih projektila mogao bi imati značajan strateški učinak. Evo kako Ukrajinci stoje s programom razvoja domaćih balističkih raketa

Balistička raketa razlikuje se od krstarećeg projektila po načinu leta: nakon faze ubrzanja kreće se po balističkoj putanji velikom brzinom, često dosežući hipersonične vrijednosti, a takve karakteristike otežavaju njezino presretanje, čak i suvremenim sustavima protuzračne i proturaketne obrane. Ukrajinski razvoj balističkih projektila temelji se na dugoj tradiciji raketne industrije naslijeđene iz sovjetskog razdoblja, kada su poduzeća poput konstruktorskog biroa Južnoje i tvornice Južmaš bila među ključnim centrima razvoja strateških raketnih sustava.

Posebnu pozornost posljednjih godina privukao je ukrajinski program razvoja domaće balističke rakete, često povezivan s projektom Sapsan (Hrim-2), koji simbolizira nastojanje Kijeva da poveća sposobnost samostalnog odvraćanja i izvođenja preciznih udara na velikim udaljenostima. Projekt Sapsan zamišljen je kao višenamjenski operativno-taktički raketni sustav sposoban za uništavanje zapovjednih centara, logističkih čvorišta, zračnih baza, skladišta streljiva i koncentracija vojske. Riječ je o mobilnom balističkom raketnom sustavu kratkog dometa koji je razvio spomenuti konstruktorski ured Južnoje, a osmišljen je da bi kombinirao značajke taktičkog raketnog sustava i višecijevnog bacača raketa.

Ukrajinski balistički sustav Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Fire Point







Ukrajinski balistički sustav Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Fire Point

Izvorna inačica Sapsana za potrebe Ukrajine ima domet do 500 kilometara, a izvozna varijanta ograničena je na 280 kilometara da bi zadovoljila međunarodni režim kontrole raketne tehnologije. Prema dostupnim informacijama, bojeva glava teška je oko 480 kilograma, što je znatno više od mnogih zapadnih ekvivalenata, a može biti opremljena visokoeksplozivnim, fragmentirajućim ili probojnim streljivom. Dramatično smanjenje troškova proizvodnje Zna se i da Sapsan koristi kombinirano inercijalno i satelitsko navođenje. Pritom valja naglasiti da je upravo preciznost postala ključni element modernog ratovanja jer omogućuje uništavanje visokovrijednih ciljeva uz manju potrošnju streljiva i smanjenje kolateralne štete. Inače, Sapsan je tijekom testiranja postizao brzine od 5,2 maha. Lansirno vozilo pak čini kamion s 10 kotača te je istovremeno sposoban prenositi i lansirati dva kontejnerska projektila. Ukrajinski izvori ističu da je sustav ušao u serijsku proizvodnju i operativnu upotrebu, pružajući sposobnost dubokih udara.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defense Vault

Ukrajinska tvrtka Fire Point razvila je pristupačnu balističku raketu zemlja-zemlja tipa FP-7 s dometom do 300 kilometara i težinom bojeve glave od 150 kilograma. Projektil, razvijen kao klon sovjetske rakete za sustav S-400, služi za udare na ruske vojne ciljeve i zrakoplovne baze bez potrebe za traženjem zapadnih dozvola. Tvrtka Fire Point testirala je početkom ovog lipnja i inačicu FP-7.X, a radi se o svojevrsnom protuzračnom presretaču balističkih projektila i dronova koji bi trebao poslužiti kao temelj za budući ukrajinski protubalistički obrambeni sustav Freja. Presretačka inačica doseže radnu visinu od 25 kilometara, što je izravno usporedivo s mogućnostima američkog Patriota, dok joj maksimalna brzina iznosi 1500 metara u sekundi, uz vrijeme leta od oko 250 sekundi. Za razliku od Patriota, koji se oslanja na skupe zemaljske radare do samog cilja, FP-7.X u završnoj fazi leta koristi toplinsko navođenje, što ga čini nešto podložnijim elektroničkom ometanju, ali dramatično smanjuje troškove proizvodnje.

Izvor: Društvene mreže / Autor: The Military Show

Nužno je naglasiti da jedna američka raketa za sustav Patriot košta oko 3,8 milijuna dolara dok ukrajinski projektil stoji svega 700.000 dolara, a tvrtka Fire Point planira brz prelazak u fazu serijske proizvodnje s ciljem sklapanja tri projektila dnevno. Gotovo sve komponente, osim bojeve glave, proizvode se u Ukrajini, u kojoj je projektil kodificiran za kategoriju bespilotnih letjelica kako bi se zaobišle spore birokratske procedure za balističko oružje. Paralelno ovom projektu, tvrtka Fire Point već radi na razvoju naprednijeg modela FP-9, čiji se domet procjenjuje na 800 do 850 kilometara. Udar na rusku logistiku i društvo u cjelini U kontekstu rata protiv Rusije, domaće balističke rakete mogle bi Ukrajini donijeti nekoliko važnih vojnih prednosti. Prije svega, omogućile bi izvođenje dubinskih udara na ruske logističke lance jer ne treba posebno naglašavati da moderna vojska ovisi o kontinuiranoj opskrbi gorivom, streljivom i rezervnim dijelovima te da uništavanje skladišta i prometnih čvorišta smanjuje sposobnost protivnika za održavanje borbenih operacija, što može imati veći učinak od samog uništavanja pojedinačnih borbenih sustava na bojištu.

Держави програють війни на полі бою значно рідше, ніж вони програють їх у інститутах, лабораторіях та на виробництві за десять років до їх початку.



Коли країна роками недофінансовує інженерну освіту, скорочує дослідження, втрачає виробничі компетенції або звикає покладатися на… pic.twitter.com/Ti1Ayn4INf — terekh (@iraterekh) June 3, 2026

Druga važna prednost odnosi se na sposobnost napada na zračne baze i položaje s kojih Rusija lansira rakete i bespilotne letjelice prema ukrajinskim gradovima. Precizni udari na takve ciljeve mogli bi smanjiti intenzitet ruskih napada te prisiliti njihove snage na premještanje zrakoplova i raketnih sustava dublje u pozadinu, čime bi se povećali logistički troškovi i smanjila operativna fleksibilnost. Treći aspekt odnosi se na strateško odvraćanje. Posjedovanje vlastitih balističkih projektila povećava sposobnost države da protivniku nametne dodatni rizik i neizvjesnost. Rusija bi u tom slučaju morala rasporediti veći broj sustava protuzračne obrane za zaštitu kritične infrastrukture i vojnih objekata, što bi smanjilo raspoložive resurse za djelovanje na prvoj crti bojišnice. Važna dimenzija razvoja domaćih balističkih raketa jest i smanjenje ovisnosti o inozemnim isporukama oružja. Iako zapadne države pružaju značajnu vojnu pomoć Ukrajini, politička ograničenja često određuju koje vrste naoružanja mogu biti isporučene i na kojim udaljenostima smiju djelovati. Stručnjaci ističu da vlastita proizvodnja omogućuje Ukrajincima veću stratešku autonomiju i prilagodbu vojnim potrebama bez izravnog oslanjanja na vanjske dobavljače.

Izvor: Društvene mreže / Autor: UATV English