Europska komisija: 'Meta mora bolje zaštititi djecu od dizajna koji stvara ovisnost'

Komisija se u istrazi usredotočila na značajke poput beskonačnog skrolanja, automatske reprodukcije, push obavijesti i visoko personaliziranih sustava preporuka. Istraga pokazuje da Meta nije adekvatno procijenila rizike svog ovisničkog dizajna za fizičku i mentalnu dobrobit korisnika, uključujući maloljetnike i ranjive odrasle osobe.

Ako se preliminarni nalazi u konačnici potvrde, Komisija može izreći financijsku kaznu razmjerno prirodi, težini, učestalosti i trajanju kršenja zakona. Kazna može ići do šest posto godišnjih prihoda, što bi u slučaju Mete moglo iznositi više od 12 milijardi eura.

Komisija navodi da Meta nije uzela u obzir određene značajke dizajna Instagrama i Facebooka, poput visoko personaliziranih preporuka, automatske reprodukcije i beskonačnog skrolanja, koje korisnicima stalno prikazuju novi sadržaj. Ove značajke potiču korisnikovu potrebu za stalnim skrolanjem i prebacuju mozak na 'autopilotski način rada', doprinoseći nezdravim navikama i kompulzivnom korištenju. Komisija dodaje da je Meta zanemarila dostupne informacije o vremenu koje maloljetnici provode na Instagramu ili Facebooku noću.

Prema Komisiji, mjere za ublažavanje rizika koje poduzima Meta nisu učinkovite. Primjerice, alati za upravljanje vremenom za djecu, poput dnevnih ograničenja ili pauza, mogu se lako deaktivirati. Roditeljski nadzor Instagrama i Facebooka učinkovit je samo ako roditelji imaju dovoljno tehničkog znanja i odvoje vrijeme da istinski razumiju funkcioniranje tih mreža. Komisija među ostalim predlaže da se onemogući beskonačno skrolanje i automatska reprodukcija videozapisa prema zadanim postavkama te da se uvedu učinkovite pauze tijekom vremena provedenog na ekranu.