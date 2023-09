Europa protiv SAD-a: Je li ovaj njemački igrač 'ubojica' ChatGPT-ja?

'Uz naš AI tvrtke će imati kontrolu i pravo glasa'

Dok Andrulis naglašava da njegova tvrtka nije 'nacionalistički projekt' - aludirajući pritom na to da u Aleph Alphi radi velik broj Amerikanaca - čini se da mu je ugodno biti na čelu Europe. 'Osobno mi je jako stalo da pomognem Europi da pruži svoj doprinos', kaže.

Sada 41-godišnjak, Andrulis je proveo tri godine radeći na AI-ju u Appleu, a otišao je 2019. kako bi istražio potencijal tehnologije izvan ograničenja velike korporacije. Pokrenuo je Aleph Alphu u Heidelbergu, gradu u jugozapadnoj Njemačkoj. Tvrtka je počela raditi na izgradnji velikih jezičnih modela, vrste umjetne inteligencije koja identificira obrasce u ljudskom jeziku kako bi generirala vlastiti tekst ili analizirala ogroman broj dokumenata.

Dvije godine kasnije Aleph Alpha prikupila je 27 milijuna dolara, iznos za koji se procjenjuje da će biti manji od nove runde financiranja. Andrulisovi nagovještaji mogli bi biti objavljeni u nadolazećim tjednima. Upravo sada klijenti tvrtke - od banaka do državnih agencija - koriste LLM (samorazvijeni veliki jezični model) Aleph Alphe za pisanje novih financijskih izvješća, koncizan sažetak stotina stranica i izradu chatbota, stručnjaka za funkcioniranje određene tvrtke.

'Mislim da je dobro pravilo da naša tehnologija može učiniti što god možete naučiti pripravnika', kaže Andrulis. Izazov je, kaže, napraviti AI prilagodljivim tako da tvrtke koje ga koriste imaju osjećaj kontrole i pravo glasa u tome kako funkcionira.

No Andrulis smatra LLM-ove samo odskočnom daskom. 'Ono što gradimo je umjetna opća inteligencija', kaže on. AGI, kao što je poznato, smatra se krajnjim ciljem generativnih AI tvrtki - to je umjetna inteligencija slična ljudskoj koja se može primijeniti na širok raspon zadataka.