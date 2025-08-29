Europa pod opsadom hakera: Više od osam milijuna kibernetičkih napada u šest mjeseci

Razvoj umjetne inteligencije povećao je broj kibernetičkih napada, a Europa je na udaru. Hakeri često koriste određene chatbotove kako bi prevarili osobu

Europa je na meti kibernetičkih napada. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je preko osam milijuna napada, a mete su bile često bile telekomunikacijske tvrtke u Njemačkoj, Francuskoj, Poljskoj i Rusiji, prenosi Euronews, pozivajući se na novo izvješće američke tvrtke za sigurnost u oblaku.

To izvješće otkriva da su zemlje Europe, Bliskog istoka i Afrike ove godine bile pogođene s 3,2 milijuna distribuiranih uskraćivanja usluga - napada koji preplavljuju ciljani sustav, web stranicu ili mrežu, a kibernetički napadi dodatno su potaknuti razvojem umjetne inteligencije (AI-ija) jer ih države i hakeri koriste za probijanje sigurnosnih sustava bez odavanja IP adrese. Detaljnije, koristeći AI asistente, hakeri 'probijaju' lozinke, šalju lažne mailove koji naizgled djeluju uvjerljivo, mameći primatelja da klikne na zlonamjernu poveznicu. Rakesh Krishnan, viši analitičar prijetnji u jednoj indijskoj tvrtki objašnjava da se za takve prijevare i napade često koristi FraudGPT koji opisuje kao AI bota prisutnog na Dark Webu. Kako piše Euronews, taj je bot razvijen isključivo u svrhe napada i prikupljanja podataka.

Sigurnosni istraživač Daniel Kelley napisao je da WormGPT ima slične značajke kao FraudGPT i također može činiti napade poslovnog kompromitiranja e-maila pri čemu se cyber-kriminalci predstavljaju kao rukovoditelji kako bi naveli zaposlenike da im pošalju novac ili podatke. Prema Microsoftovu sigurnosnom timu, takve prijevare tvrtke stoje 'milijune' svake godine, a mnoge male tvrtke nikada se ne uspiju financijski oporaviti. Kako se došlo do izvješća? Da je Europa na udaru kibernetičkih napada, zna se jer je spomenuta američka tvrtka za sigurnost u oblaku prikupila podatke s vlastite platforme koja prati potencijalne i aktivne napade. Oni također prate više 'botneta', mreža zaraženih računala koji provode napade. Tako su ustanovili da je najviše napada tijekom važnih svjetskih događaja poput Svjetskog gospodarskog foruma u Švicarskoj. Tada je zabilježeno čak 1400 napada, dvostruko više nego prošle godine.