Chatbotovi sve popularniji među djecom, znanstvenici imaju važno upozorenje

ChatGPT i drugi chatbotovi sve su popularniji među djecom i mladima, a najnovija istraživanja prikazuju zabrinjavajući trend koji bi mogao ugroziti cijelu generaciju mladih ljudi

Umjetna inteligencija sve više oblikuje svakodnevni život, ali i sve više utječe na živote tinejdžera i djece. Od pisanja školskih zadaća do razgovora s virtualnim 'prijateljima', alati poput ChatGPT-ja besplatni su i jednostavni za korištenje, što ih čini lako dostupnima i mlađim korisnicima. Prema istraživanju Pew Research Centra iz 2024. godine, 26 posto američkih tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina koristi ChatGPT za školske obaveze, što je dvostruko više nego godinu ranije. Svijest o postojanju chatbotova također je porasla, sa 67 posto u 2023. na 79 posto u 2024. godini, piše CNBC. Takvi podaci izazvali su zabrinutost regulatora. U rujnu je Američka savezna komisija za trgovinu (FTC) zatražila od sedam tehnoloških divova, među kojima su OpenAI, Alphabet i Meta, da objasne kako njihovi AI sustavi utječu na djecu i tinejdžere. Kao odgovor na pojačani nadzor, OpenAI je najavio lansiranje posebne verzije ChatGPT-ja za korisnike mlađe od 18 godina, što uključuje roditeljski nadzor i sustav koji automatski prepoznaje dob korisnika.

Rizici rane upotrebe umjetne inteligencije Iako je AI postao neizostavan alat za učenje, stručnjaci upozoravaju da prerano i učestalo korištenje može imati negativne posljedice na razvoj dječjeg mišljenja i učenja. Preliminarna studija istraživača s MIT Media Laba iz ove godine pokazala je da oslanjanje na AI alate pri pisanju eseja može oslabiti moždane veze i smanjiti kognitivni angažman. U istraživanju je sudjelovalo 54 ispitanika u dobi od 18 do 39 godina, podijeljenih u tri skupine: jedni su koristili chatbot, drugi tražilicu i treći su se oslanjali isključivo na vlastito znanje. Rezultati su pokazali da je aktivnost mozga bila najizraženija kod onih koji su pisali bez pomoći tehnologije, a kod korisnika AI alata bila je najslabija. Istraživači taj učinak nazivaju 'kognitivnim dugom' - obrascem oslanjanja na vanjsku pomoć koji može dugoročno smanjiti kreativnost i kritičko razmišljanje. 'Pogodnost koju danas imamo zahvaljujući tim alatima imat će svoju cijenu kasnije', upozorila je dr. Nataliya Kosmyna, voditeljica istraživanja. 'Što se više oslanjamo na AI, to manje razvijamo vlastite mentalne sposobnosti i preuzimamo odgovornost za svoj rad.'