U suradnji s Broadcomom OpenAI će potrošiti struje koliko i višemilijunski grad

OpenAI surađuje s Broadcomom kako bi dizajnirao i razvijao 10 gigavata prilagođenih čipova i sustava prilagođenih umjetnoj inteligenciji.

Partnerstvo OpenAI-ja i poznate tvrtke za čipove dolazi nakon što je AI startup sklopio ugovore s Nvidijom i AMD-om, nastojeći osigurati više računalnih resursa za svoju rastuću korisničku bazu.

ChatGPT sada ima 800 milijuna tjednih korisnika. Kako je jedan od OpenAI-jevih direktora naveo na X-u, novo izdanje aplikacije za generiranje videa Sora raste brže od ChatGPT-ja. Očekuje se da će implementacija AI akceleratora i mrežnih sustava započeti u drugoj polovici 2026. Sporazum s Broadcomom predviđa sustav koji će trošiti energiju koliko i osam milijuna američkih kućanstava.

Izvješće američkog Ministarstva energetike iz 2024. godine o potrošnji energije u podatkovnim centrima pokazalo je kako se očekuje da će podatkovni centri do 2028. potrošiti oko 6,7 do 12 posto ukupne električne energije u SAD-u, u odnosu na 4,4 posto u 2023.

Prosječni upit ChatGPT-ju troši energije koliko i žarulja za nekoliko minuta. Ali, generiranje realističnih videoisječaka pomoću naprednijih modela vjerojatno je puno energetski intenzivnije. OpenAI se oslanja na partnere poput Nvidije za čipove potrebne za napajanje AI podatkovnih centara. Ali, stvaranje prilagođenih AI akceleratora dat će OpenAI-ju veću ulogu u hardveru potrebnom za napajanje usluga poput ChatGPT-ja.

Glavni izvršni direktor Broadcoma Hock Tan je tijekom objave poslovni rezultata rekao je kako su osigurali novog kupca vrijednog 10 milijardi američkih dolara. Vjeruje se kako je taj kupac OpenAI, piše CNN Business.