EU: 'Vječne kemikalije' koštat će Europu pola bilijuna eura do 2050.

Analiza procjenjuje da je iznos od oko pola bilijuna eura tek osnovni scenarij za rješavanje onečišćenja PFAS-om na području Europskog gospodarskog prostora, piše Politico.

PFAS, poznate i kao 'vječne kemikalije', umjetno su proizvedene tvari koje se koriste u brojnim industrijskim procesima i potrošačkim proizvodima. Zbog svoje iznimne postojanosti u okolišu povezuju se s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući rak i probleme s plodnosti.

Europska unija priprema prijedlog zabrane njihove uporabe koji bi trebao biti predstavljen kasnije ove godine, uz izuzeća za tzv. kritične sektore. Takav pristup već sada izaziva otpor dijela industrije i nekih političkih skupina. No čak i u slučaju potpune zabrane, Europa bi se do 2050. godine suočila s troškovima od oko 330 milijardi eura, upozorava izvješće.

'Pružanje jasnih pravila o PFAS-u, uključujući zabrane za potrošačke proizvode, jedan je od glavnih prioriteta i za građane i za poslovni sektor', izjavila je povjerenica za okoliš Jessika Roswall. 'Potrošači su zabrinuti, i to s razlogom. Ova studija pokazuje koliko je važno brzo djelovati.'

Studiju su proveli konzultanti WSP, Ricardo i Trinomics, a njezini rezultati pokazuju da nije presudno samo hoće li Europa djelovati, nego i kako. U scenariju u kojem se emisije nastavljaju, a vlasti se uglavnom oslanjaju na pročišćavanje otpadnih voda kako bi zadovoljile stroge ekološke standarde, ukupni trošak do 2050. godine popeo bi se na oko 1,7 bilijuna eura, ponajprije zbog visokih troškova sanacije.

Suprotno tome, potpuna zabrana PFAS-a značajno bi smanjila zdravstvene troškove – s oko 39,5 milijardi eura godišnje u 2024. na približno 0,5 milijardi eura do 2040. godine.

'Studija Europske komisije razotkriva zapanjujuće troškove onečišćenja PFAS-om. Svaki dan u kojem ne činimo ništa dodatno povećava račun', poručila je Noémie Jégou, savjetnica za kemikalije u Europskom uredu za okoliš. 'EU mora odmah zatvoriti slavinu kroz zabranu PFAS-a u potrošačkim proizvodima i industrijskim procesima.'