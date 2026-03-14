Zelenski: Sto posto potvrđeno - Iran je napadao američke baze ruskim Šahedima

Dronovi Šahed, koje je dizajnirao Iran, ali ih Moskva masovno proizvodi za upotrebu u Ukrajini, neočekivano su uspješno probili protuzračnu obranu zemalja Perzijskog zaljeva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za CNN da je Rusija opskrbila Iran dronovima koji su korišteni za napad na američke vojne baze na Bliskom istoku.

"Rusija je Iranu već dala dronove, Šahede. Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda.

Proizveli su mnogo dronova i dali su im ih. Imam 100 posto potvrđene činjenice da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u Iranu susjednim zemljama. Vidjeli smo obavještajne podatke koji su podijeljeni s nama.

Ti dronovi sadržavaju ruske dijelove. Ukrajinski su mi obavještajci rekli da Rusija i Iran dijele informacije, da Rusi pomažu Irancima.

Moji su mi obavještajci rekli i da, ako Europa i SAD mogu pomoći Ukrajini s prikupljanjem obavještajnih podataka u ratu s Rusijom, onda to znači da Rusija može pomoći Iranu. To Rusi misle. To se događa i to nije velika tajna", rekao je Zelenski.