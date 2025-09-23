Engleski geolozi potvrdili: Krater kod Yorkshirea nastao je udarom asteroida

Krater poznat kao Silverpit, 700 metara ispod dna Sjevernog mora, nastao je kada je prije više od 43 milijuna godina asteroid ili komet veličine katedrale udario u more. Prema procjenama, tijelo promjera oko 160 metara izazvalo je pritom cunami visok 100 metara . Iako događaj nije bio ni približno razoran kao udar koji je prije 66 milijuna godina izbrisao dinosaure , imao je snažan lokalni učinak na tadašnje ekosustave i rane sisavce.

Duboko ispod morskog dna, 130 kilometara od obale Yorkshirea, nalazi se krater koji je desetljećima dijelio znanstvenike u odgovoru na pitanje je li ga stvorio pad asteroida ili tek kretanje soli u dubinama Zemljine kore. Novo istraživanje daje jasan rezultat: riječ je o posljedici udara svemirskog tijela.

Jedinstven nalaz za britansko područje

Silverpit je širok oko tri kilometra, a okružen je zonom kružnih rasjeda oko 20 kilometara širine. Otkriven je 2002. godine prilikom istraživanja koje su provodile naftne kompanije. Geolozi su tada prepoznali značajke tipične za udarne kratere, poput središnjeg vrha, kružne strukture i koncentričnih pukotina. No ubrzo je uslijedila žustra znanstvena rasprava, prenosi Guardian. Naime dio stručnjaka tvrdio je da su strukture posljedica pomicanja podzemnih naslaga soli.

Godine 2009. održana je i službena rasprava u Geološkom društvu u Londonu, u kojoj se velika većina prisutnih izjasnila protiv hipoteze o udaru.

Tim pod vodstvom sedimentologa Uisdeana Nicholsona sa Sveučilišta Heriot-Watt u Edinburghu proveo je detaljna seizmička snimanja, mikroskopsku analizu uzoraka stijena i numeričke simulacije, a rezultati, objavljeni u časopisu Nature Communications, daju dosad najjači dokaz da je Silverpit doista nastao udarom svemirskog tijela.

Na Zemlji je do sada potvrđeno oko 200 kratera nastalih padom asteroida, od čega je samo 33 otkriveno ispod oceana, a drugi su na kopnu, no većina tragova uništena je erozijom i kretanjem tektonskih ploča. Silverpit se ističe iznimnom očuvanosti i jedinstven je primjer u blizini današnjeg Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema Nicholsonu, spoznaje nastale istraživanjem Silverpita mogu pomoći da bolje razumijemo kako su asteroidi oblikovali Zemljinu povijest, ali i što bi se moglo dogoditi ako bi nas sličan udar zadesio u budućnosti.