Elon Musk doveo je Starlink u Ukrajinu. Što sad?

I kompanije diljem zemlje nastoje se domoći Muskove opreme kako bi je koristile u slučaju nužde

U Ukrajinu je stigao kamion pun satelitskih tanjura uz pomoć kojih će dobiti pristup satelitskom internetu Starlink. Nepoznato je kamo ti uređaji točno idu, no čini se da će ih koristiti tamošnja vlada. Pristup internetu u Ukrajini je, napominje BBC, i dalje moguć, no očekuje se da će pogoršanjem situacije on postati rijetka pogodnost. Prije nego što se to dogodi kompanije diljem zemlje nastoje se domoći Muskove opreme kako bi je koristile u slučaju nužde. Zamjenik ministra Ukrajine Mihailo Fedorov tražio je pomoć Elona Muska, na što mu je on odgovorio da tanjuri za Starlink uskoro dolaze.

Kako funkcionira Starlink? Korisnik aktivira uređaj uključenjem satelitskog tanjura, odnosno terminala, u struju. Uređaj se nakon toga automatski spaja na najbliži Starlinkov satelit. Satelit potom komunicira s obližnjom stanicom na tlu koja preko njega šalje internetsku vezu. Ovi se pristupnici nalaze posvuda u svijetu, no ne smiju biti predaleko od mjesta koje 'povlači' internetsku vezu. Na sreću Ukrajine, najbliži pristupnik nalazi se u Poljskoj.

Internetska veza putuje od pristupnika do satelita i onda do terminala. Korisnik samo mora spojiti ruter u terminal i ostatak se odrađuje automatski. Jedan od najvećih problema s prijašnjim iteracijama satelitskog interneta je odgoda signala, no valja uzeti u obzir to da je Starlinkova konstelacija relativno nova tehnologija - oni rade u niskoj orbiti, što znači da se odgoda odaziva mjeri u milisekundama, a ne sekundama. Premda Starlink inače košta oko 800 kuna mjesečno, pretpostavlja se da ga Ukrajinci neće morati plaćati. Terminali će morati imati izravan pristup otvorenom nebu, a pri instalaciji će korisnicima pomoći aplikacija.