Dvostruki nobelovac i borba za regulaciju nuklearnog oružja: Tko je bio Linus Pauling

Nakon 18 mjeseci boravka u Europi vraća se na Caltech i počinje istraživati strukturu kristala koristeći tehniku difrakcije X-zraka. U narednim godinama struktura kemijske veze bila je dominantna tema njegova znanstvenog rada, a od njegovih doprinosa u tom području posebno valja istaknuti formulaciju seta pravila, danas znanih pod njegovim imenom, koja predviđaju strukturu kristala s ionskim vezama kao i teoriju rezonancije i hibridnih orbitala molekula.

Svoja saznanja opisao je u knjizi The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals koja se smatra jednom od najutjecajnijih knjiga u području kemije. 1954. godine dobio je Nobelovu nagradu za kemiju „za istraživanje prirode kemijske veze i njezinu primjenu u razjašnjenju strukture složenih tvari.”

Zanimala ga je i biokemija pa je tako istraživao hemoglobin, strukturu proteina i reakcije antitijela, a za vrijeme Drugog svjetskog rata proučava sintezu umjetne plazme za transfuziju i konstruira uređaj za analizu kisika u podmornicama. Bio je jedan od prvih koji je pretpostavio da je anemija srpastih stanica posljedica genetskog poremećaja što je kasnije i potvrđeno. Uz to je pokušao riješiti i problem strukture DNK tvrdeći da se radi o trostrukom heliksu, ali se u konačnici ipak pokazalo kako su Watson i Crick bili u pravu sa svojom tezom o strukturi dvostrukog heliksa.