Oppenheimerov učenik koji je vratio determinizam u kvantnu mehaniku: Tko je bio David Bohm

Kako to da je ovako elegantna teorija s jasnom slikom, koja je, unatoč tome što je oživila neke klasične ideje, eksplicitno izvela jasne kvantne fenomene (nelokalnost) i uspjela reproducirati sve rezultate nerelativističke kvantne mehanike, na kraju dana – ignorirana? John S. Bell, simpatizer Bohmove teorije i osoba zbog čijeg se teorema, točnije eksperimentalne provjere, prošle godine dodijelila Nobelova nagrada za fiziku, smatrao je to pitanje „velikim misterijem“.

Nažalost, ni Bohmov mentor, Robert Oppenheimer, također žrtva „lova na vještice“, nije imao razumijevanja za pluralizam mišljenja kada je riječ o temeljima kvantne mehanike te je kolegama uputio sramotnu direktivu: „ako već ne možemo dokazati da je Bohm u krivu, moramo se odlučiti da ga ignoriramo.“

Kvantna mehanika je krenula svojim putem, a deterministička i koherentna teorija, čista od aksioma mjerenja i svih paradoksa koji iz njega proizlaze, potisnuta je s glavne pozornice fizike te je danas prisiljena egzistirati tek u užim krugovima teorijskih fizičara, matematičara i filozofa znanosti. Ne postoji jasan razlog zašto je Bohrova (kopenhaška) kvantna mehanika, formulirana 30-ak godina prije Bohmove mehanike, preuzela dominaciju kada je riječ o interpretaciji kvantne mehanike, osim možda zato što je starija. Hrvoje Nikolić, fizičar specijaliziran za temelje kvantne mehanike, zgodno se zapitao u naslovu svoga članka: „Would Bohr be born if Bohm were born before Born?“

Bohm je 1957. reformulirao EPR paradoks, u kojem je vidio jasne tragove kvantne nelokalnosti, čime je utabao put Bellu i kasnijim eksperimentatorima u dokazivanju nelokalnosti kvantne mehanike i posredno otvorio vrata prema razvoju kvantnih tehnologija, odnosno kvantnih računala i kvantne komunikacije. S kolegom Yakirom Aharonovom pronašao je fenomen koji je doveo u pitanje same temelje klasične Maxwellove elektrodinamike. Osim fizikom, bavio se problemima svijesti, filozofijom, metafizikom i društvenim pitanjima.

Kroz čitav život pratila ga je depresija koju je zasigurno potaknulo gotovo konstantno ignoriranje zajednice fizičara. Dana 27. listopada 1992., uzbuđeno telefonski obavještava suprugu da osjeća kako je na rubu nečega (velikoga). Sat vremena nakon tih riječi Bohm umire od srčanoga udara, a nama u nasljeđe ostavlja dokaz da čitava nerelativistička kvantna mehanika može biti formulirana deterministički, bez ikakvih paradoksa i misticizma – ukoliko to želimo.