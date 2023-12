Otac kvantne mehanike i jedan od najvećih fizičara: Čime nas je zadužio Werner Heisenberg

Dvije godine kasnije, 1927. godine, objavljuje rad u kojem iznosi svoje načelo neodređenosti koje upućuje na to da ne možemo proizvoljnom točnosti istodobno odrediti položaj i količinu gibanja, ali i da je to ograničenje same prirode, odnosno da čestice nemaju istovremeno točno definiranu poziciju i brzinu. U klasičnoj fizici ako znamo položaj i količinu gibanja objekta onda možemo odrediti putanju tog objekta dok u kvantnoj mehanici to nije slučaj. Ovo svojstvo je posljedica valno-čestične dualnosti elektrona, fotona i ostalih elementarnih čestica.

Heisenberg iz relacija neodređenosti zaključuje da je apsolutni determinizam nemoguć, odnosno da je nesigurnost u mjerenju posljedica fizičkih ograničenja, a ne mjernog postava. Ovaj argument bio je jedna od glavnih točaka prijepora za fizičare oko interpretacije kvantne mehanike koja je u konačnici usuglašena kroz pet Solvayevih konferencija, a objedinjena u takozvanoj kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike čiji su glavni zagovornici bili Heisenberg i Bohr.

Heisenberg je za svoj doprinos nagrađen Nobelovom nagradom za fiziku 1927. godine. Utjecaj njegovih ideja osobito je vidljiv u područjima kvantne mehanike, hidrodinamike, feromagnetizma i filozofije fizike.