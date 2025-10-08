Kći poznatog glumca: 'Ne šaljite mi AI videe mojeg oca'

Zelda Williams, kći pokojnog glumca i komičara Robina Williamsa, zamolila je ljude da joj prestanu slati videe njezina oca generirane umjetnom inteligencijom. 'Molim vas, prestanite mi slati AI videozapise mog tate', napisala je na Instagramu.

'Prestanite misliti da to želim vidjeti ili da ću razumjeti – ne želim i neću. Ako me samo pokušavate 'trolati', a vidjela sam i gore, ograničit ću vas i ići dalje. Ali, molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to raditi njemu i meni, svima, točka. Glupo je, gubitak vremena i energije i, vjerujte mi, to NIJE ono što bi on želio.'

Pokojni Williams navodno se borio s depresijom u vrijeme svoje smrti 2014. godine. Njegova supruga Susan Schneider kasnije je objasnila da ju je uzrokovala demencija s Lewyjevim tjelešcima (DLB), bolest koju su mu otkrili tek nakon obdukcije.

Zelda, koja radi kao filmska redateljica, već je ranije kritizirala pokušaje rekreiranja glasa svoga oca pomoću umjetne inteligencije. U objavi iz 2023. godine, kojom je podržala kampanju američkog sindikata glumaca SAG-AFTRA protiv zloupotrebe AI-a, napisala je da su ti pokušaji za nju 'osobno uznemirujući'.

Njezina najnovija objava pokazatelj je trenda na društvenim mrežama u kojem se slike preminulih osoba generiraju AI-em ili se stvaraju animacije, uz natpise poput 'Vratite svoje voljene u život'.