Kći poznatog glumca: 'Ne šaljite mi AI videe mojeg oca'

Zelda Williams je na Instagramu zamolila da joj ljudi prestanu slati videozapise njezina oca generirane pomoću umjetne inteligencije. Njezina objava ponovno je naglasila štetu koju AI nanosi ljudskom društvu i svijetu umjetnosti
Zelda Williams, kći pokojnog glumca i komičara Robina Williamsa, zamolila je ljude da joj prestanu slati videe njezina oca generirane umjetnom inteligencijom. 'Molim vas, prestanite mi slati AI videozapise mog tate', napisala je na Instagramu.
'Prestanite misliti da to želim vidjeti ili da ću razumjeti – ne želim i neću. Ako me samo pokušavate 'trolati', a vidjela sam i gore, ograničit ću vas i ići dalje. Ali, molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to raditi njemu i meni, svima, točka. Glupo je, gubitak vremena i energije i, vjerujte mi, to NIJE ono što bi on želio.'
Pokojni Williams navodno se borio s depresijom u vrijeme svoje smrti 2014. godine. Njegova supruga Susan Schneider kasnije je objasnila da ju je uzrokovala demencija s Lewyjevim tjelešcima (DLB), bolest koju su mu otkrili tek nakon obdukcije.
Zelda, koja radi kao filmska redateljica, već je ranije kritizirala pokušaje rekreiranja glasa svoga oca pomoću umjetne inteligencije. U objavi iz 2023. godine, kojom je podržala kampanju američkog sindikata glumaca SAG-AFTRA protiv zloupotrebe AI-a, napisala je da su ti pokušaji za nju 'osobno uznemirujući'.
Njezina najnovija objava pokazatelj je trenda na društvenim mrežama u kojem se slike preminulih osoba generiraju AI-em ili se stvaraju animacije, uz natpise poput 'Vratite svoje voljene u život'.
Williams je rekla: 'Ostavština stvarnih ljudi svodi se na 'to otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno', samo da bi netko mogao proizvoditi odvratan sadržaj na TikToku. Ne stvarate umjetnost, stvarate odvratne, previše začinjene i previše obrađene hrenovke od života ljudskih bića, od povijesti umjetnosti i glazbe, i onda ih gurate drugima niz grlo, nadajući se da će vam dati mali palac gore. Odvratno.'
Zaključila je: 'I, zaboga, prestanite to nazivati 'budućnošću'. AI samo loše reciklira i prežvače prošlost kako bi se ponovno konzumirala. Vi unosite sadržaj kao u ljudskoj stonozi, i to s potpuno pogrešnog kraja, dok se oni sprijeda smiju i smiju, konzumiraju i konzumiraju.'
Njezin komentar o 'ljudskoj stonozi' odnosi se na horor film 'The Human Centipede' iz 2009. godine, piše BBC.
Umjetni glumci
Njezine izjave dolaze u trenutku u kojem se u javnosti raspravlja o tzv. AI glumici Tilly Norwood. Stvorila ju je nizozemska glumica i komičarka Eline Van der Velden te izjavila da želi da Norwood postane 'sljedeća Scarlett Johansson'.
Sindikat SAG-AFTRA odgovorio je priopćenjem: 'Norwood nije glumica, to je lik generiran računalnim programom, a on je treniran na radu bezbroj profesionalnih izvođača. Ona nema životnog iskustva iz kojeg bi crpila emocije i, prema onome što smo vidjeli, publika nije zainteresirana gledati računalno generiran sadržaj odvojen od ljudskog iskustva.'
Glumica Emily Blunt također je izjavila da joj je ideja o AI glumici zastrašujuća. 'To je stvarno, stvarno zastrašujuće. Hajde, agencije, nemojte to raditi. Molim vas, prestanite. Prestanite nam oduzimati ljudsku povezanost', rekla je u podcastu za Variety.
Van der Velden je kasnije reagirala izjavom: 'Onima koji su izrazili bijes zbog stvaranja AI lika, Tilly Norwood, želim reći – ona nije zamjena za ljudsko biće, već kreativno djelo i komad umjetnosti. Kao i mnogi oblici umjetnosti prije nje, potiče raspravu, a to samo po sebi pokazuje snagu kreativnosti.'