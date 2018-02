Dosadna vam je samo jedna pozadina u Windowsima 10? Evo kako ih možete automatski izmjenjivati

Pozadinske slike osvježavaju svaku radnu površinu poznatog operativnog sustava iz Microsofta. Uz ovaj kratki vodič vaša radna površina nikad neće biti jednolična

Rješenje je relativno jednostavno. Prvo što trebate napraviti je otvoriti postavke računala ušavši u Settings putem Start izbornika ili pritiskom na Windows+I . Nakon toga morate izabrati kategoriju Personalization odnosno personalizacija. Tamo izaberite karticu Background odnosno pozadina. Pod izborom Background izaberite Slideshow. Ispod Slideshow izbornika morat ćete pronaći gumb Browse pomoću kojeg ćete računalo uputiti na mapu u kojoj se nalaze pozadinske slike. Nakon što ste to napravili pritisnite Choose This Folder .

Koliko često mogu mijenjati pozadine?

Koliko god želite. Od manične jedne minute do cijeloga dana - izbor je isključivo na vama. Ako izaberete značajku Shuffle, pozadine će se pojavljivati u nasumičnom nizu umjesto po abecednom odnosno numeričkom redu. Za kraj, izaberite Fill za pozadinske slike manje od vaše rezolucije ekrana.

Nakon što ste to učinili, ne morate se više natezati sa izbornikom svaki put kada odlučite obogatiti mapu za nekoliko pozadinskih slika. Sve što trebate učiniti je spremiti ih u mapu i to je to.