Dodijeljene nagrade Above and Beyond: Hrvatski Telekom među najboljim poslodavcima u 2025.

L. Š.

21.10.2025 u 10:08

Hrvatski Telekom, Above and Beyond dodjela nagrada
Hrvatski Telekom, Above and Beyond dodjela nagrada Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Press
Na ovogodišnjoj konferenciji Lider HR dodijeljena su priznanja Above and Beyond, koje tvrtka SELECTIO Grupa dodjeljuje najistaknutijim poslodavcima u području upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj i regiji

Riječ je o nagradi koja se temelji na standardima certifikata Poslodavac Partner, a dodjeljuje se isključivo kompanijama koje pokazuju iznimnu razinu kvalitete u razvoju zaposlenika, organizacijskoj kulturi i strateškom pristupu upravljanju ljudima. Među ovogodišnjim dobitnicima našli su se Hrvatski Telekom, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, A1 Hrvatska, JGL, Kaufland Hrvatska i Pliva Hrvatska.

Posebno priznanje otišlo je Hrvatskom Telekomu za integrirani pristup razvoju karijere i dobrobiti zaposlenika. U obrazloženju nagrade navodi se da je HT stvorio sustav koji zaposlenicima 'omogućuje profesionalni rast, rotacije i individualni razvoj, uz snažan fokus na obrazovanje i nove tehnologije'.

Tvrtka kontinuirano ulaže u razvojne programe, bonuse i edukacije, a uskoro planira uvesti i AI karijernog asistenta Growth Hub. Zaposlenicima su dostupne brojne pogodnosti, od zdravstvenih i sportskih programa kroz Multisport i Olimpijadu HT Grupe, do podrške roditeljima i obiteljima.

Kako su istaknuli iz SELECTIO Grupe, nagrada Above and Beyond ne predstavlja samo priznanje za postignute rezultate, nego i poticaj tvrtkama da nastave unaprjeđivati standarde u upravljanju ljudskim potencijalima.

