Dobra vijest za digitalne nomade: U Hrvatskoj produljena viza za boravak

Viza za digitalne nomade je kratkoročna dozvola koja pojedincima omogućuje dulji boravak u zemlji i rad na daljinu. Duljina boravka nomada varira od mjesta do mjesta, ali većina zemalja dopušta boravak od šest mjeseci do godinu dana.

Godinama kasnije, ljudi i dalje traže alternative u kojima neće morati biti zarobljeni u uredu. Trenutno ih je 150 posto više nego 2019. godine, prema podacima Global Citizen Solutions koje prenosi C NBC .

Tako je dosad bilo i u Hrvatskoj, no to se mijenja. Lijepa naša će, naime, od sad dopustiti digitalnim nomadima i članovima njihovih obitelji izvan Europske unije boravak do tri godine. To se odnosi i na partnere, kao i na nevjenčane parove koji su zajedno dulje od tri godine bez djece ili kraće vrijeme ako imaju zajedničku djecu.

Oni koji žele podnijeti zahtjev za hrvatsku vizu za digitalne nomade trebat će dostaviti dokaz kako rade izvan Hrvatske. Bit će potrebna kopija važeće putne isprave, dokaz o zdravstvenom osiguranju, dokaz o adresi u Hrvatskoj i minimalni mjesečni prihod od 3295 eura ili 3855 dolara.

Za dokaz o prihodima, podnositelji zahtjeva mogu dostaviti bankovni izvod koji pokazuje ukupan potreban iznos, bankovni izvod koji pokazuje redovite prihode ili platne liste za najmanje šest mjeseci. Podnositelji zahtjeva također moraju poslati dokaz kako nisu osuđeni za kaznena djela u svojoj matičnoj zemlji ili državi u kojoj su boravili dulje od godinu dana neposredno prije dolaska u Hrvatsku.