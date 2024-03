Digitalni otisak: Što biste se trebali zapitati prije objave fotografija djece?

Istovremeno, još za nekima ostaje digitalni otisak, bez obzira pristali na to ili toga uopće nisu svjesni - a to su djeca. Što je to sharenting, zašto može biti opasan te zašto je medijska pismenost ključna, teme su o kojima smo razgovarali s Tomislavom Levakom, predavačem na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Levak upozorava da korisnici interneta svoje digitalne tragove i otiske stvaraju na aktivan i pasivan način. Naime digitalni otisak možemo stvarati sami postavljanjem, kreiranjem i dijeljenjem različitih sadržaja, primjerice objava i fotografija, ili ga mogu stvoriti drugi sadržajem koji objave i podijele o nama i s nama. Također, različita web mjesta prikupljaju informacije o korisnicima, a da oni često nisu toga svjesni.

'Pri tome treba upozoriti da digitalni tragovi trajno ostaju na internetu. U nekim slučajevima korisnici nisu ni svjesni toga da uopće doprinose svojem digitalnom otisku. Primjerice, web mjesta mogu pratiti njihove aktivnosti instaliranjem tzv. kolačića na njihove uređaje, a mobilne aplikacije mogu iskoristiti i usporediti dobivene podatke bez znanja tih osoba. Posebno treba upozoriti da digitalni otisak može poslužiti za praćenje online aktivnosti i uređaja neke osobe, što se može iskoristiti i u neželjene ili zlonamjerne svrhe', napominje.