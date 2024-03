'Ljudska glupost predstavlja daleko veću prijetnju od umjetne inteligencije'

'Da budem iskren, ono što me više brine je nedostatak kontrole od strane ljudi, koji još uvijek vode ratove nakon 2000 godina', rekao je Roberto Cingolani, izvršni direktor Leonarda, za CNBC-jev 'Squawk Box Europe' .

'Imajući to na umu, umjetna inteligencija je alat. To je algoritam koji su napravili ljudi, koji pokreće računala koja su napravili ljudi, koji kontrolira strojeve koje su napravili ljudi. Da budem iskren, više se bojim nacionalne gluposti nego umjetne inteligencije', dodao je. 'Imam znanstveno iskustvo, tako da tehnologiju definitivno smatram neutralnom. Problem je korisnik, a ne sama tehnologija.'

Zagovornici umjetne inteligencije kažu da se tehnologija može iskoristiti za dobrobit čovječanstva na nekoliko načina, uključujući brzo praćenje dijagnoza pacijenata, pomoć u modeliranju klimatskih promjena i borbu protiv kibernetičkih napada.

Međutim, Međunarodni monetarni fond rekao je u izvješću objavljenom 14. siječnja da bi gotovo 40 posto radnih mjesta u svijetu moglo biti pogođeno porastom AI. Institucija sa sjedištem u Washingtonu također je upozorila da će potencijalni utjecaj tehnologije na globalno tržište rada u većini slučajeva vjerojatno pogoršati ukupnu nejednakost.

Cingolani je rekao da obrambene tvrtke kao što je Leonardo moraju uložiti 'velike napore' da uvedu 'masovnu digitalizaciju' svojih platformi, uključujući pružanje autonomnih sustava i usluga koje pokreću AI. 'To je potpuna promjena paradigme. To je doista drugačiji tehnološki pristup obrani i sigurnosti. To je veliki tehnološki izazov', dodao je.