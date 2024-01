Devet korisnih značajki na Gmailu koje vam mogu uštedjeti vrijeme i živce

Naravno, pohvalno je to što aplikacija raste i razvija se. Ali, to znači kako rastu i izgledi da će vam neka potencijalno korisna značajka promaknuti. Stoga nije loše podsjetiti na njih s vremena na vrijeme.

Poništavanje slanja e-pošte

Svi smo barem jednom bili u situaciji kad smo stisnuli Send prije no što je e-mail doista bio spreman za slanje. Srećom, Gmail ima značajku kojom možete popraviti kvar.

U izborniku General settings pronaći ćete opciju Enable Undo Send, koja vam daje kratki prozor za otkazivanje nakon što kliknete Send. Možete birati između 5, 10, 20 ili 30 sekundi.

Omogućite nekome privremeni pristup

Što ako trebate ili želite prepustiti upravljanje vašim digitalnim poštanskim sandučićem dok ste na, recimo, godišnjem odmoru ili poslovnom putu?

Podrazumijeva se kako nećete toj osobi dati lozinku za pristup vašoj e-pošti. Što vam preostaje? Pa, omogućavanje privremenog pristupa, pomoću kojeg će netko koga ćete ovlastiti moći pregledavati, slati ili brisati e-mailove, ali ne i promijeniti vašu lozinku ili razgovarati s nekim.

Otvorite Settings pa Accounts and Import i dodajte e-mail te osobe pod Grant access to your account. Kad dođe vrijeme za uklanjanje pristupa, jednostavno ih uklonite s tog popisa.

Provjera pravopisa

Prije ili kasnije, svi ćemo napraviti tipfelere. To je dio ljudske prirode. Gmail možete upogoniti kako bi provjerio je li vaša poruka pravopisno ispravna.

Prije nego što kliknete Send, kliknite sličicu izbornika s tri točke u donjem desnom kutu prozora za pisanje poruka, pa zatim kliknite Check spelling. Gmail će označiti sumnjive dijelove i ponuditi alternative.