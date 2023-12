Muči vas manjak prostora za pohranu na mobitelu? Evo što trebate napraviti

Kako biste to izbjegli, isključite postavku Media visibility. Putanja kojom ćete doći do nje može varirati od aplikacije do aplikacije, kao i od uređaja do uređaja.

Za Facebook Messenger će to izgledati otprilike ovako:

Otvorite Settings.

Otvorite Photos & media.

Otvorite Save photos and video.

Isključite sklopku uz Facebook Messenger.

Za Snapchat postupak je ovaj:

Otvorite Settings.

Otvorite Memories.

Otvorite Save Button.

Odaberite opciju pohrane koja vam odgovara.

Slično vrijedi za Instagram, WhatsApp i druge društvene mreže.

4) Isključite neželjene aplikacije koje se ne mogu izbrisati

Pojedine aplikacije na mobitelu ne možete obrisati, iako ih ne želite koristiti. Srećom, postoji način kako ih smanjiti - tako što ćete ih isključiti.

Time ćete zaustiviti njihov rad u pozadini i ograničiti količinu prostora za pohranu koju njene datoteke predmemorije mogu zauzeti. Takve aplikacije također više neće primati ažuriranja.

Aplikaciju možete onemogućiti jednostavnim držanjem prsta na njoj, kao što biste učinili prilikom deinstalacije i kuckanjem Disable.

5) Očistite predmemoriju (cache)

Predmemorija može biti hardverska ili softverska. Služi kako bi budući zahtjevi za podacima koje sadrži mogli biti učinkovitije obrađeni i pruženi. Ali, također može sadržavati i podatke koji vam više ne trebaju.