Dekan FER-a: 'Bolje društvo ćemo imati samo ako budemo imali dobre ljude. Njih stvaramo u školama i na fakultetima'

'Svi dijelimo zajedničku misiju, a to je stvaranje hrvatske budućnosti. Ona se stvara na cijeloj vertikali od osnovnih, srednjih škola i sveučilišta. Naša misija nije stvarati samo STEM-ovce kao zalog za budućnost, već kompletne osobe. Tehnologija, kao dio STEM-a, mijenja našu svakodnevicu, zahvaljujući njoj živimo jednostavnije i njezin je značaj tu nemjerljiv. No, nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom. Bolje društvo ćemo imati samo ako budemo imali dobre ljude. Dobre ljude stvaramo u školama i na fakultetima', poručio je Bilas.

Događaj nastavnicima informatike, matematike, fizike, računalstva, tehničkih struka te učiteljima razredne nastave kroz predavanja i interaktivne radionice pruža priliku za usavršavanje te razmjenu primjera dobre prakse s kolegama. Njegovu važnost prepoznala je i Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) te ga proglasila službenom edukacijom za nastavnike.

Srednjoškolske ustanove koje su posebno doprinijele zainteresiranosti mladih za STEM područje te kvalitetno i uspješno pripremile učenike za studij elektrotehnike i računarstva, dekan Bilas nagradio je zahvalnicom.

Najveću zahvalnicu FER-a i priznanje dobile su XV. gimnazija Zagreb, V. gimnazija Zagreb i Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb. Veliku zahvalnicu zaslužile su III. gimnazija Split, Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb, X. gimnazija 'Ivan Supek' Zagreb, Prva gimnazija Varaždin, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Gimnazija Franje Petrića Zadar, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec i I. gimnazija Zagreb. Dobitnici zahvalnica su i II. gimnazija Zagreb, Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, III. gimnazija Zagreb, Gimnazija Jurja Barakovića Zadar, III. gimnazija Osijek, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok, Gimnazija Pula, Gimnazija Karlovac, Gimnazija 'Fran Galović' Koprivnica, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Srednja škola Krapina, Gimnazija 'Matija Mesić' Slavonski Brod i Gimnazija Požega.

'U vrijeme vođenja modularne nastave i cjelodnevne škole, pruža se potpuno nova prilika za prepoznavanje stručnjaka koji će učenicima moći isporučiti ono što ih zanima i što im je potrebno. Profesori su tu kreatori sadržaja, a ovaj je susret savršena platforma na kojoj možete izgraditi i učvrstiti veze s kolegama te osmisliti nove sadržaje kako bismo pružili čim bolju kvalitetu obrazovanja našim učenicima', istaknuo je viši savjetnik za međunarodne odnose Agencije za odgoj i obrazovanje, Leon Jurčić.

Edukativni dio Susreta STEM nastavnika sastojao se od dva dijela. Prvi, jutarnji dio obuhvatio je četiri predavanja koja tematiziraju pitanje može li računalo biti bolji nastavnik od čovjeka, desetu godišnjicu kvantne mehanike, utjecaj generativne umjetne inteligencije na obrazovanje i navike učenja te raspad elektroenergetskih sustava. Poslijepodnevni dio sadržavao je tematske radionice i edukacije na kojima su se nastavnici mogli upoznati s mogućnostima suradnje osnovnih i srednjih škola s FER-om, steći konkretne savjete za unaprjeđenje nastavnog programa, motivaciju za dodatno usavršavanje te se povezati s kolegama i razmijeniti iskustva.

FER već dugi niz godina održava i razvija suradnju sa školama i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, uključujući brojne edukacije, projekte i druge inicijative koje se provode u sklopu programa 'ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu'.