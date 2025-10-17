Burai Global daruje akademskoj zajednici i mladima iskustvo Hararijevog nastupa u Zagrebu

Predavanje će se održati 23. listopada 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i jedno je od najznačajnijih društveno-kulturnih događaja ove godine u Hrvatskoj. Harari, čija su djela prevedena na više od 60 jezika i prodana u milijunskim nakladama, svojim će uvidima otvoriti ključne rasprave o budućnosti tehnologije, društva i čovječanstva.

Program će započeti predpanel raspravom pod nazivom „Who is setting the agenda“, koja će okupiti istaknute predstavnike poslovne, akademske i komunikacijske zajednice: Gordana Kolaka (Končar grupa), izv. prof. dr. sc. Kristijana Kotarskog (Fakultet političkih znanosti), Velimira Šonju, prof. Dejana Verčiča, Ph.D. i Ankicu Mamić, vlasnicu i direktoricu Agencije IMC. Panel će moderirati Dubravko Merlić, a rasprava će se usredotočiti na pitanje tko danas oblikuje javni diskurs, poslovne odluke i institucionalne politike u vremenu ubrzane tehnološke transformacije. Sudionici će kroz različite perspektive ponuditi ključne uvide u teme koje će se nadovezati na Hararijev nastup, stvarajući kontekst za dublje razumijevanje utjecaja tehnologije i umjetne inteligencije na suvremeno društvo.

Teme o kojima će se raspravljati u Lisinskom ujedno su i u središtu interesa Burai Global tvrtke. Kroz razvoj naprednih AI rješenja i suradnju s obrazovnim institucijama, Burai Global se usredotočuje na praktičnu primjenu umjetne inteligencije u poslovanju i svakodnevnom životu, razvijajući rješenja koja pomažu organizacijama učinkovitije koristiti znanje, vrijeme i tehnologiju.

„Burai Global želi mladima u Hrvatskoj dati priliku da budu dio važnih razgovora o budućnosti. Studenti FOI-ja i FER-a jedni su od onih koji će oblikovati digitalni svijet sutrašnjice, a uvjereni smo da će im Hararijeve ideje poslužiti kao snažan poticaj i inspiracija,“ izjavio je John Laslavic, osnivač i direktor Burai Inc.

Ova inicijativa dio je šireg angažmana Burai Globala na hrvatskom tržištu, koji uključuje otvaranje ureda u Varaždinu i Zagrebu te pozicioniranje Hrvatske kao važnog centra u razvoju naprednih AI rješenja. Kroz projekte na domaćem i stranom tržištu tvrtka aktivno povezuje inovacije, umjetnu inteligenciju i poslovne potrebe globalnih klijenata.