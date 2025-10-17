svjetski povjesničar i autor

Burai Global daruje akademskoj zajednici i mladima iskustvo Hararijevog nastupa u Zagrebu

Promo

17.10.2025 u 10:02

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: promo
Bionic
Reading

Burai Global d.o.o., hrvatska podružnica kanadske tehnološke kompanije Burai Inc., specijalizirana za razvoj naprednih AI rješenja i softverskih platformi za optimizaciju poslovnih procesa, omogućuje studentima Fakulteta organizacije i informatike (FOI) i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) sudjelovanje na nastupu svjetski poznatog povjesničara i autora Yuvala Noaha Hararija u Zagrebu.

Predavanje će se održati 23. listopada 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i jedno je od najznačajnijih društveno-kulturnih događaja ove godine u Hrvatskoj. Harari, čija su djela prevedena na više od 60 jezika i prodana u milijunskim nakladama, svojim će uvidima otvoriti ključne rasprave o budućnosti tehnologije, društva i čovječanstva.

Program će započeti predpanel raspravom pod nazivom „Who is setting the agenda“, koja će okupiti istaknute predstavnike poslovne, akademske i komunikacijske zajednice: Gordana Kolaka (Končar grupa), izv. prof. dr. sc. Kristijana Kotarskog (Fakultet političkih znanosti), Velimira Šonju, prof. Dejana Verčiča, Ph.D. i Ankicu Mamić, vlasnicu i direktoricu Agencije IMC. Panel će moderirati Dubravko Merlić, a rasprava će se usredotočiti na pitanje tko danas oblikuje javni diskurs, poslovne odluke i institucionalne politike u vremenu ubrzane tehnološke transformacije. Sudionici će kroz različite perspektive ponuditi ključne uvide u teme koje će se nadovezati na Hararijev nastup, stvarajući kontekst za dublje razumijevanje utjecaja tehnologije i umjetne inteligencije na suvremeno društvo.

Teme o kojima će se raspravljati u Lisinskom ujedno su i u središtu interesa Burai Global tvrtke. Kroz razvoj naprednih AI rješenja i suradnju s obrazovnim institucijama, Burai Global se usredotočuje na praktičnu primjenu umjetne inteligencije u poslovanju i svakodnevnom životu, razvijajući rješenja koja pomažu organizacijama učinkovitije koristiti znanje, vrijeme i tehnologiju.

„Burai Global želi mladima u Hrvatskoj dati priliku da budu dio važnih razgovora o budućnosti. Studenti FOI-ja i FER-a jedni su od onih koji će oblikovati digitalni svijet sutrašnjice, a uvjereni smo da će im Hararijeve ideje poslužiti kao snažan poticaj i inspiracija,“ izjavio je John Laslavic, osnivač i direktor Burai Inc.

Ova inicijativa dio je šireg angažmana Burai Globala na hrvatskom tržištu, koji uključuje otvaranje ureda u Varaždinu i Zagrebu te pozicioniranje Hrvatske kao važnog centra u razvoju naprednih AI rješenja. Kroz projekte na domaćem i stranom tržištu tvrtka aktivno povezuje inovacije, umjetnu inteligenciju i poslovne potrebe globalnih klijenata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
na meti

na meti

Hrvatska bilježi više od 1000 napada dnevno: 'U cyber ratu smo već sad'
INVESTICIJSKI DELIRIJ

INVESTICIJSKI DELIRIJ

Balon koji će puknuti? Ovakav val ulaganja svijet nije vidio još od dot-com ere: 'Bit će žrtava'
DOLAZI WAYMO

DOLAZI WAYMO

Prvi grad u Europi koji će testirati vožnju budućnosti: Stižu robotaksiji

najpopularnije

Još vijesti