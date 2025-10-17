Uskoro će se u radu s osuđenicima koristiti virtulna stvarnost

''VR je alat kojim želimo što realnije kreirati određene situacije u kojima osuđenici mogu razvijati svoje vještine u sigurnom okruženju. Zahvaljujući njemu, oni mogu i pogriješiti, bez neke stvarne posljedice, odnosno mogu vidjeti koje bi posljedice bile da izaberu neku drugu opciju'', kazala je koordinatorica Erasmus plus projekata u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vesna Zelić Ferenčić .

VR je alat koji može biti koristan za integracije osuđenika u društvo i edukaciju pravosudnih i policijskih službnika te nadopuna dosadašnjem tretmanskom radu s osuđenicima, rečeno je na predstavljanju programa koji je osvojio je prestižnu EITA2025 nagradu Europske komisije.

U sklopu projekta nabavljeno je 15 kompleta virtualnih naočala i program koji pokreće četiri zadana scenarija: kreiranje kućnog budžeta, neslaganje s kolegama na poslu, bračne razmirice i kašnjenje vlaka. Osuđenik u svakom trenutku ima tri opcije na raspolaganju, a konačni ishod ovisi o njegovim odabirima.

''VR je jako koristan kod reintergracije. Kada imate ljude koji su jako dugo bili u zatvorenim uvjetima i ne znaju vještine koje mi uzimamo zdravo za gotovo, VR se može iskoristiti da bi vidjeli što ih sve čeka i da ih pripremimo na to'', rekla je Zelić Ferenčić.

Također, VR može biti jako koristan i za edukaciju pravosudnih policajaca i policijskih službenika koji se svakodnevno susreću sa različitim situacijama i izazovima, dodala je.

Načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić u VR-u vidi nadopunu dosadašanjeg tretmanskog rada sa osuđenicima.

''Pomoću VR naočala stavljamo osuđenike u realni scenarij u kojem oni imaju jedno 'uranjajuće' iskustvo određene problemske situacije. I mi ponekad vidimo samo jedno rješenje u pojedinim situacijama. Mislim da će im ovo proširiti vidike, da vide kako postoje i druga rješenja osim onih koja im se na prvu čine najboljima'', istaknuo je.

Do kraja siječnja iduće godine bit će završena edukacija probacijskih službenika, nakon čega može krenuti primjena ovog programa na osuđenicima.

Sektor za probaciju ove je godine dobio europsku nagradu za inovativno učenje, naglasila je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić

''Svaki čovjek koji dođe u probacijski sustav nosi svoju priču, svoju pozadinu i motive postupanja. Naši služebnici stoga moraju imati ljudske i psihološke sposobnosti kako bi osigurali da one osobe koje izađu iz sustava više ne srećemo u pravosudnim tijelima'', kazala je.