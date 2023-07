Chat GPT ističe se kao najnoviji trend u svijetu digitala; koliko će promijeniti industriju?

Mišljenja su pritom podijeljena - dok ga neki vide kao alat koji će uvelike pomoći napretku industrije , drugi ga smatraju prijetnjom radnim mjestima . Industrije koje se percipira kao one na najvećem udaru umjetne inteligencije su one kreativne, poput digitalnog marketinga, komunikacija, novinarstva, ali i poslovi poput korisničke podrške.

'Neupitno je to da će AI tehnologije ubrzati obavljanje svakodnevnih zadataka i olakšati potragu za pravim informacijama - mnogi ga zovu i zamjenskim Googleom, putem kojeg značajno lakše možemo doći do potrebnih informacija. Jednostavnije rečeno, AI tehnologija je motorna pila, a dosad smo radili sa sjekirom', usporedio je Stipe Grubišić, direktor digitalnih operacija Hanza medije, te nastavio: 'Chat GPT većinu radnih mjesta ipak neće zamijeniti, ali apsolutno je koristan alat i olakšava neke svakodnevne zadatke. Trenutno se 'igramo' i implementacijom vlastitih rješenja naslonjenih na LLM tehnologije. S obzirom na to da je LLM tehnologija relativno mlada, tek ćemo vidjeti kako će tržište i tržišni regulatori posložiti stvari oko njene primjene i pravne regulacije same tehnologije.'