'AI će biti najveći stvaratelj bogatstva, imamo već dva načina kako zaraditi odmah'

'AI će biti najveći stvaratelj bogatstva u povijesti, jer umjetnu inteligenciju nije briga gdje ste rođeni, imate li novca, imate li doktorat', rekao je Higgins za CNBC Make It. 'Uništit će prepreke koje su sprječavale ljude u napretku na ljestvici i u ostvarenju sna o financijskoj slobodi. Sadašnji trenutak je najveća prilika da iskoristimo ono što nam se nudi', ustvrdio je Higgins.

No to predviđanje djeluje hrabro, s obzirom na ograničenja trenutnih generativnih AI alata kao što su ChatGPT ili Midjourney. Međutim očekuje se da će tržište AI-ja brzo rasti u nadolazećem desetljeću, prema nedavnom izvješću PwC-a. Već se procjenjuje na gotovo 100 milijardi dolara, a očekuje se da će globalnom gospodarstvu doprinijeti sa 15,7 tisuća milijardi dolara do 2030.